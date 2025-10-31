Про це в розмові з 24 Каналом нагадав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що такі види зброї як "Буревісник" і "Посейдон" розроблялися понад пів століття тому, тож вона не новітня.

Розробки старі, але дещо нове Росія передбачила

Лакійчук зазначив, що СРСР наприкінці 1950 – початку 1960 років вкидав великі кошти на розробку такої зброї. Відбувались перегони з США щодо озброєння.

Якісь російські інженери вирішили зараз витягти розробки 1959 року. Росіяни кажуть, що вони 2000-го. Це старі розробки,

– переконаний Лакійчук.

Він зауважив на тому, що єдине, в чому ці розробки росіянам вдалося просунути трохи далі – це наявність реактивного двигуна з тепловою зоною, як мініатюрний ядерний реактор. В цьому, зі слів Лакійчука, Росія трохи пішла вперед.

"А далі що? Якщо у 50-х роках XX сторіччя ще хтось міг розглядати цю зброю як Вундерваффе, але згодом сказали, що це дурня", – озвучив Лакійчук.

До відома! Президент США заявив, що Штати відновлять випробування своєї ядерної зброї, аби зрівнятися з Китаєм і Росією, які здійснюють випробування своєї "ядерки". Трамп наголосив на тому, що сьогодні у США більше ядерної зброї, ніж в інших країнах.

Як характеристики мають "Посейдон" та "Буревісник"?