Разведка Британии опровергла ложь путина об экспорте украинского зерна

Кремлевский диктатор владимир путин пытается обмануть мир, открестившись от ответственности за продовольственный кризис. В британской разведке поймали путина на лжи по экспорту украинского зерна.

В планах кремля дискредитировать Украину

В разведке Министерства обороны Великобритании напомнили, что 7 сентября Путин заявил , что якобы только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

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Британские разведчики в ежедневном обзоре отмечают, что россия осуществляет сознательную кампанию по дезинформации, пытаясь увести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью. В планах кремля дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление своему вторжению.

Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, Ближнем Востоке и Азии,

– отмечают в британской разведке.

Что наговорил Путин

Во время выступления на Восточном экономическом форуме 7 сентября Путин заявил , что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам".

Также он сказал, что обсудит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил диктатору, что две трети украинского зерна уже отправлены через "зерновой коридор", направленные на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Кулеба отметил, что возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на рынке продовольствия.

Также лидеру кремля ответил президент Владимир Зеленский. Украинский президент обвинил путина в циничной лжи .

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