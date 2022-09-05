ООН сообщает, что уже к концу этого года в Сомали наступит голод. Ситуацию с засухой в регионе усилили последствия войны, когда россия вторглась на территорию Украины и заблокировала порты, через которые вывоз продовольствия стал невозможен.

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Вторжение россии в Украину – катастрофа для Сомали

До войны Сомали получала не менее 90% своей пшеницы из россии и Украины. А после войны сильно пострадала от дефицита и резкого роста цен на продукты питания.

Мартин Гриффитс, глава ООН по гуманитарным вопросам, сказал, что он был "ошеломлен до глубины души за последние несколько дней" во время визита в Сомали, когда стал свидетелем голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать.

Голод – это сильная нехватка пищи и значительный уровень смертности от голода или недоедания в сочетании с такими болезнями как холера. Объявление голода означает, что в стране более пятой части домохозяйств имеет острую нехватку пищи, более 30% детей страдают от острого недоедания, а более двух человек из 10 000 умирают ежедневно.

Еще одна причина – засуха

В регионе впервые за более четырех десятилетий наблюдалось четыре неудачных сезона дождей. Предстоящий сезон дождей также ожидается неудачным. Это ставит под угрозу около 20 миллионов человек в одном из самых бедных и беспокойных регионов мира.

К сожалению, наши модели показывают с высокой степенью уверенности, что мы вступаем в пятый подряд неудачный сезон дождей.

– сказал директор регионального центра прогнозирования климата Гулейд Артан.

По его словам, количество осадков в сезоне с марта по май этого года было самым низким за последние шесть десятилетий. Сезон с марта по май следующего года тоже не выглядит лучшим, волнуясь, что это может быть семилетняя засуха.

К слову, ранее в 2011 году Сомали сталкивалась с голодом. Тогда погибли четверть миллиона человек. Однако по сегодняшним данным, голод в 2022 году станет еще более серьезным. В настоящее время по меньшей мере 730 детей умерли в центрах питания в стране, а более 213 000 человек находятся под риском смерти.

Сейчас ООН возобновит закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций, чтобы снизить уровень нехватки пищи в таких странах, как Эфиопия и Йемен.

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Экспортные дилеммы и украинское зерно

Украина, несмотря на войну, в этом году соберет около 60 миллионов тонн зерновых и масличных. В прошлом году аграрии собрали 100 миллионов тонн. Следовательно, учитывая нынешние данные, Украина будет иметь урожая (минус) 40%.

Только через 6 месяцев после войны Украине удалось возобновить работу портов для вывоза агропродукции.

Как рассказал 24 каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета, на сегодняшний день 720 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции уже вывезено. Дополнительно зарекомендовали себя маршруты по автодорогам, железной дороге и по речному порту через Дунай. Таким образом, в июле показатель экспорта составляет 3 миллиона тонн. До войны показатель достигал около 6 миллионов через порты.

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