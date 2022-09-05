ООН сообщает, что уже к концу этого года в Сомали наступит голод. Ситуацию с засухой в регионе усилили последствия войны, когда россия вторглась на территорию Украины и заблокировала порты, через которые вывоз продовольствия стал невозможен.
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Вторжение россии в Украину – катастрофа для Сомали
До войны Сомали получала не менее 90% своей пшеницы из россии и Украины. А после войны сильно пострадала от дефицита и резкого роста цен на продукты питания.
Мартин Гриффитс, глава ООН по гуманитарным вопросам, сказал, что он был "ошеломлен до глубины души за последние несколько дней" во время визита в Сомали, когда стал свидетелем голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать.
Еще одна причина – засуха
В регионе впервые за более четырех десятилетий наблюдалось четыре неудачных сезона дождей. Предстоящий сезон дождей также ожидается неудачным. Это ставит под угрозу около 20 миллионов человек в одном из самых бедных и беспокойных регионов мира.
К сожалению, наши модели показывают с высокой степенью уверенности, что мы вступаем в пятый подряд неудачный сезон дождей.
– сказал директор регионального центра прогнозирования климата Гулейд Артан.
По его словам, количество осадков в сезоне с марта по май этого года было самым низким за последние шесть десятилетий. Сезон с марта по май следующего года тоже не выглядит лучшим, волнуясь, что это может быть семилетняя засуха.
К слову, ранее в 2011 году Сомали сталкивалась с голодом. Тогда погибли четверть миллиона человек. Однако по сегодняшним данным, голод в 2022 году станет еще более серьезным. В настоящее время по меньшей мере 730 детей умерли в центрах питания в стране, а более 213 000 человек находятся под риском смерти.
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Экспортные дилеммы и украинское зерно
- Украина, несмотря на войну, в этом году соберет около 60 миллионов тонн зерновых и масличных. В прошлом году аграрии собрали 100 миллионов тонн. Следовательно, учитывая нынешние данные, Украина будет иметь урожая (минус) 40%.
- Только через 6 месяцев после войны Украине удалось возобновить работу портов для вывоза агропродукции.
- Как рассказал 24 каналу Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета, на сегодняшний день 720 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции уже вывезено. Дополнительно зарекомендовали себя маршруты по автодорогам, железной дороге и по речному порту через Дунай. Таким образом, в июле показатель экспорта составляет 3 миллиона тонн. До войны показатель достигал около 6 миллионов через порты.