Как выросли доходы банка

Чистая прибыль банка в 2024 году выросла до 2,9 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сколько заработал банк:

Прибыль российского подразделения выросла на 40%, достигнув 372 миллионов долларов.

Кредиты розничным клиентам банка в России выросли более чем на 80%, до 2,9 миллиарда долларов.

Объем депозитов клиентов (преимущественно корпоративных) увеличился на 70%, до 5,1 миллиарда долларов.

Заместитель гендиректора OTP Банк Ласло Бенчик также отметил рост депозитов от европейских компаний, которые продолжают работать в России. По его словам, много клиентов переводят средства из российских банков, которые все чаще оказываются под санкциями.

Банк заявляет о соблюдении санкций

OTP Банк уверяет, что прекратил корпоративное кредитование в России, не проводит долларовые транзакции и применяет ограничения при обработке европейских платежей Россией

Агентство Reuters подчеркивает, что рост прибыли российского подразделения свидетельствует об экономическом сотрудничестве Венгрии с Россией.

Интересно! В отличие от австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit, которые подверглись давлению от Европейского центрального банка и сокращают бизнес в России, OTP Банк не регулируется ЕЦБ. А это позволяет ему продолжать деятельность в России.