ООН повідомляє, що вже до кінця цього року в Сомалі настане голод. Ситуацію з посухою в регіоні посилили наслідки війни, коли росія вторглася на територію України та заблокувала порти через які вивезення продовольства стало неможливим.

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Вторгнення росії в Україну – катастрофа для Сомалі

До війни Сомалі отримувала не менше 90% своєї пшениці з росії та України. А після війни сильно постраждала від дефіциту та різкого зростання цін на харчові продукти.

Мартін Гріффітс, глава ООН з гуманітарних питань, сказав, що він був "приголомшений до глибини душі за останні кілька днів" під час візиту до Сомалі, коли став свідком немовлят, що голодують, надто слабких, щоб плакати.

Голод — це сильна нестача їжі та значний рівень смертності від голоду чи недоїдання в поєднанні з такими хворобами, як холера. Оголошення голоду означає, що в країні понад п’ята частина домогосподарств має гостру нестачу їжі, понад 30% дітей страждають від гострого недоїдання, а понад двоє людей з 10 000 помирають щодня.

Ще одна причина – посуха

У регіоні вперше за понад чотири десятиліття спостерігалося чотири невдалі сезони дощів. Майбутній сезон дощів також очікується невдалим. Це ставить під загрозу приблизно 20 мільйонів людей в одному з найбідніших і найнеспокійніших регіонів світу.

На жаль, наші моделі показують з високим ступенем впевненості, що ми вступаємо в п'ятий поспіль невдалий сезон дощів,

– сказав директор регіонального центру прогнозування клімату Гулейд Артан.

За його словами, кількість опадів у сезоні з березня по травень цього року була найнижчою за останні шість десятиліть. Сезон з березня по травень наступного року також не виглядає найкращим, хвилюючись, що це може бути семирічна посуха.

До слова, раніше, у 2011 році Сомалі стикалася з голодом. Тоді загинуло чверть мільйона людей. Проте за сьогоднішніми даними, голод у 2022 році стане ще серйознішим. Наразі щонайменше 730 дітей померли в центрах харчування в країні, а понад 213 000 людей знаходяться під ризиком смерті.

Зараз ООН відновить закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій, щоб знизити рівень нестачі їжі у ще таких країнах, як Ефіопія та Ємен.

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Експортні дилеми та українське зерно

Україна, попри війну, в цьому році збере близько 60 мільйонів тонн зернових і олійних. Минулого року аграрії зібрали 100 мільйонів тонн. Отже, враховуючи цьогорічні дані, Україна матиме врожаю (мінус) 40%.

Лише через 6 місяців після війни Україні вдалося відновити роботу портів задля вивозу агропродукції.

Як розповів 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, на сьогодні 720 тисяч тонн сільськогосподарської продукції вже вивезено. Додатково зарекомендували себе маршрути автошляхами, залізницею та по річковому порті через Дунай. Таким чином, у липні показник експорту становить 3 мільйони тонн. До війни показник сягав близько 6 мільйонів через порти.

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