Яким буде курс злотого 2 січня
2 січня 2025 року НБУ встановив курс злотого на рівні 10,23 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
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У банках середній курс зараз такий:
- продаж 1 злотого відбувається в середньому за 10,39 гривні;
- купівля 1 злотого здійснюється по середньому курсу – 10 гривень.
В обмінниках встановлено такий середній курс:
- продаж відбувається по курсу 10,35 гривні за злотий;
- купівля – 10,20 гривень за злотий.
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
Сума, яку доведеться витратити на покупку 100 злотих залежить від місця:
- на покупку 100 злотих у банку доведеться витратити в середньому 1 039 гривень;
- аби купити 100 злотих в обміннику потрібно буде викласти орієнтовно 1 035 гривень.