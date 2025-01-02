Каким будет курс злотого 2 января

2 января 2025 года НБУ установил курс злотого на уровне 10,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В банках средний курс сейчас такой:

продажа 1 злотого происходит в среднем за 10,39 гривны;

покупка 1 злотого осуществляется по среднему курсу – 10 гривен.

В обменниках установлен такой средний курс:

продажа происходит по курсу 10,35 гривны за злотый;

покупка – 10,20 гривен за злотый.

За сколько сегодня можно купить 100 злотых

Сумма, которую придется потратить на покупку 100 злотых зависит от места: