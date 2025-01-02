Каким будет курс злотого 2 января
2 января 2025 года НБУ установил курс злотого на уровне 10,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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В банках средний курс сейчас такой:
- продажа 1 злотого происходит в среднем за 10,39 гривны;
- покупка 1 злотого осуществляется по среднему курсу – 10 гривен.
В обменниках установлен такой средний курс:
- продажа происходит по курсу 10,35 гривны за злотый;
- покупка – 10,20 гривен за злотый.
За сколько сегодня можно купить 100 злотых
Сумма, которую придется потратить на покупку 100 злотых зависит от места:
- на покупку 100 злотых в банке придется потратить в среднем 1 039 гривен;
- чтобы купить 100 злотых в обменнике нужно будет выложить ориентировочно 1 035 гривен.