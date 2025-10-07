Россия в очередной раз поздно ночью 6 октября 2025 года атаковала Харьков. Под массированным ударом оказался Немышлянский район.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала в эфире 24 Канала, что это уже вторая ночь подряд, когда Россия мощно обстреливает Харьков. Один из районов города атаковали 25 "Шахедов".

Какие последствия очередной атаки России на Харьков?

Анна Черненко подчеркнула, что ночная атака 6 октября длилась чуть больше, чем 20 минут.

Примерно 22:30 мы услышали первый взрыв, а последний в 23:00. Все это было направлено практически в 1 точку,

– сказала она.

Говорится о предприятии, которое не работало. Там вспыхнул очень сильный пожар. Известно, что оккупанты атаковали Харьков дронами "Герань-2".

Кроме того, в "Харьковоблэнерго" утром 7 октября сообщили, что также были удары по энергетике области. Два района Харькова сейчас частично без электроснабжения. Однако есть надежда, что в ближайшее время, после ремонтных работ, ситуация изменится.

Во время массированной атаки по Харькову, по словам корреспондента россияне умышленно затрудняли работу нашим системам противовоздушной обороны. Дроны залетали с разных направлений города на разных высотах.

Это один из методов помешать ПВО сбить цель, ведь высоты разные: или очень высокие, или очень низкие,

– подчеркнула она.

Черненко призвала местных жителей готовиться к вероятным блэкаутам и повторным массированным атакам.

Что известно о последних атаках по Харькову?