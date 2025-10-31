"Вечных империй не существует": к полному развалу путинской России приведут 2 момента

Российская Федерация находится в длительном упадке, и ее окончательный распад рано или поздно произойдет, возможно быстро, как в случае СССР. Украина должна поддерживать коренные народы России в стремлении к свободе.

Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь объяснил в эфире 24 Канала, даже если новые государства на обломках империи не станут сразу демократиями, они будут менее угрожающими для мира, чем большая империя с ядерным оружием и имперскими амбициями.

Смотрите также: Воюют в летней одежде и "на истощение", – ISW о российских солдатах на Харьковской областе

Почему распад России может произойти быстро?

Российская империя претерпела два распада в XX веке: в 1917 году – хаотично, а в 1991 году – упорядоченно и цивилизованно.

Российская империя не является вечной, и ее третий распад станет окончательным. Это не обязательно произойдет завтра или послезавтра, но тенденция к распаду является неотвратимой – вечных империй не бывает,

– подчеркнул Пекарь.

Экономический упадок вместе с военным поражением, а также неспособность достичь стратегических целей войны, фактически является признаком распада.

Распад империи – это сложный процесс, сочетающий длительный постепенный упадок с внезапным кризисным триггером, который может изменить все за один день.

В начале 1991 года Советский Союз оставался сильным, и более 70% его жителей проголосовали на референдуме за его сохранение.

"Однако уже в конце года он прекратил существование как политическая единица и субъект международного права, его флаг был спущен навсегда, а президент уволен", – подчеркнул эксперт.

Станут ли новые государства на руинах России демократическими?

Большинство новообразованных на руинах РФ государств вряд ли сразу станут демократическими, ведь для этого нужны устойчивые институты.

Украинцы уже более 30 лет постепенно строят собственную демократию, которая до сих пор классифицируется международными организациями как гибридный режим. Демократия – это длительный путь, со взлетами и падениями,

– объяснил Пекарь.

Демократические страны будут заинтересованы поддерживать новые государства знаниями, финансами и советами, как когда-то помогали Украине.

Распад империи создаст меньшие государства с различными идентичностями и целями, которые будут угрожать разве что друг другу, но будут стремиться интегрироваться в цивилизованный мир, ориентируясь на различные успешные примеры.

"Украина должна поддерживать коренные народы России в стремлении к свободе, что соответствует традиции украинского национализма: еще в 1943 году украинские националисты отмечали, что Украина не будет окончательно свободной, пока существует империя с порабощенными народами. Историческая судьба нынешних народов России похожа на судьбу украинцев, грузин или казахов, которые получили свободу в 1991 году", – подытожил Пекарь.

Что известно об экономической ситуации в России?