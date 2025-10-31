"Вічних імперій не існує": до повного розвалу путінської Росії призведуть 2 моменти

Російська Федерація перебуває у тривалому занепаді, і її остаточний розпад рано чи пізно відбудеться, можливо швидко, як у випадку СРСР. Україна має підтримувати корінні народи Росії у прагненні свободи.

Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар пояснив в ефірі 24 Каналу, навіть якщо нові держави на уламках імперії не стануть одразу демократіями, вони будуть менш загрозливими для світу, аніж велика імперія з ядерною зброєю та імперськими амбіціями.

Чому розпад Росії може статися швидко?

Російська імперія зазнала двох розпадів у XX столітті: у 1917 році – хаотично, а у 1991 році – впорядковано та цивілізовано.

Російська імперія не є вічною, і її третій розпад стане остаточним. Це не обов’язково відбудеться завтра чи післязавтра, але тенденція до розпаду є невідворотною – вічних імперій не буває,

– наголосив Пекар.

Економічний занепад разом із військовою поразкою, а також нездатність досягти стратегічних цілей війни, фактично є ознакою розпаду.

Розпад імперії – це складний процес, що поєднує тривалий поступовий занепад із раптовим кризовим тригером, який може змінити все за один день.

На початку 1991 року Радянський Союз залишався сильним, і понад 70% його мешканців проголосували на референдумі за його збереження.

"Проте вже наприкінці року він припинив існування як політична одиниця та суб’єкт міжнародного права, його прапор було спущено назавжди, а президент звільнений", – підкреслив експерт.

Чи стануть нові держави на руїнах Росії демократичними?

Більшість новоутворених на руїнах РФ держав навряд чи одразу стануть демократичними, адже для цього потрібні стійкі інституції.

Українці вже понад 30 років поступово будують власну демократію, яка досі класифікується міжнародними організаціями як гібридний режим. Демократія – це тривалий шлях, зі злетами й падіннями,

– пояснив Пекар.

Демократичні країни будуть зацікавлені підтримувати нові держави знаннями, фінансами та порадами, як колись допомагали Україні.

Розпад імперії створить менші держави з різними ідентичностями та цілями, які загрожуватимуть хіба що одна одній, але прагнутимуть інтегруватися у цивілізований світ, орієнтуючись на різні успішні приклади.

"Україна має підтримувати корінні народи Росії у прагненні свободи, що відповідає традиції українського націоналізму: ще в 1943 році українські націоналісти наголошували, що Україна не буде остаточно вільною, поки існує імперія з поневоленими народами. Історична доля нинішніх народів Росії схожа на долю українців, грузинів чи казахів, які здобули свободу у 1991 році", – підсумував Пекар.

