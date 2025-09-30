В Молдове 28 сентября 2025 года прошли парламентские выборы. По первым данным подсчета голосов, лидирует проевропейская партия Майи Санду "Действие и справедливость". На втором месте пророссийский "Патриотический блок". Это может вызвать некоторые проблемы внутри государства.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что есть риски, что Молдова может примерно на 2 месяца погрузиться в серьезные судебные тяжбы. Партии, вероятно, будут оспаривать результаты выборов.

Как Россия может повлиять на ситуацию в Молдове?

Алексей Буряченко отметил, что Россия не откажется от влияния на Молдову после того, как ее кандидат проиграет на выборах. Она, вероятно, будет использовать все возможные инструменты, чтобы влиять на внутриполитические процессы там.

Кремль вложил огромные деньги, чтобы на выборах в Молдове победил пророссийский кандидат.

Россияне не примут поражение. Я прогнозирую, что они будут выводить свой пророссийский электорат на улицы, основой которого будет южный регион Гагаузии и Приднестровья,

– сказал политолог.

По его словам, сейчас Молдове надо будет выстоять и это станет не меньшим вызовом, чем выборы. Молдавской власти важно отстоять этот политический результат ради национальной безопасности.

Важно, что правоохранительные органы Молдовы начали официально обращаться к людям с призывами не выходить митинговать на улицы из-за результатов выборов. Это указывает на то, что им уже известно, что россияне готовят подобные провокации.

Что известно о влиянии России на выборы в Молдове?