Под завалами могут быть люди: враг нанес авиаудар по Антоновке

Во вторник, 3 октября, российские оккупанты ударили из авиации по поселку Антоновка Херсонской области. По предварительной информации, есть погибший, были ранены восемь местных жителей.

В результате авиаудара в Антоновке были разрушены дома. Под завалами могут находиться люди. Пока информацию уточняют.

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В ОВА уточнили, что смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже.

Также были травмированы три женщины, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.

Впоследствии стало известно еще о трех раненых в Антоновке. Отмечается, что двум женщинам, 71 и 77 лет, и 49-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Враг бил из артиллерии и нанес авиаудар

Херсонская областная прокуратура сообщила, что было начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 3 октября российские военные несколько раз обстреляли поселок в пригороде Херсона. Враг бил из артиллерии и нанес авиаудар управляемыми авиабомбами.

Россияне попали в частный дом. На месте работают соответствующие службы, ведется поиск лиц, которые могут находиться под завалами.

Кроме того, также оккупанты обстреляли Белозерскую общину. Осколочные ранения получили два человека – мужчина и женщина. В результате обстрелов был поврежден ряд жилых домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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