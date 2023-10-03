Ворог завдав авіаудару по Антонівці в передмісті Херсона, є загиблі

У вівторок, 3 жовтня, російські окупанти вдарили з авіації по селищу Антонівка Херсонської області. Одна людина загинула.

Внаслідок авіаудару в Антонівці були зруйновані будинки. Пожежу, що виникла, вже загасили.

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В ОВА уточнили, що смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару перебував у гаражі.

Також було травмовано трьох жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річного чоловіка. Усім потерпілим на місці надали медичну допомогу.

Згодом стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці. Зазначається, що двом жінкам, 71 та 77 років, та 49-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

О 17:51 у ДСНС повідомили, що росіяни поцілили керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсона. Зруйновано 7 будинків, під завалами опинились мирні мешканці. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна людина загинула. Врятовану жінку передали лікарям.

Олександр Прокудін о 18:18 написав, що російська авіація атакувала населені пункти Херсонщини: по дві керовані авіабомби скинули на Ольгівку та Одрадокам'янку, ще чотири – на Миколаївку. Наразі інформацію про руйнування та потерпілих уточнюють.

Наслідки обстрілу Антонівки / Фото ДСНС

Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудару

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що було розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 3 жовтня російські військові декілька разів обстріляли селище у передмісті Херсона. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудару керованими авіабомбами.

Росіяни поцілили у приватний будинок.

Крім того, також окупанти обстріляли Білозерську громаду. Осколкові поранення отримали двоє людей – чоловік та жінка. Внаслідок обстрілів була пошкоджена низка житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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