Россия продолжает вести захватническую войну против Украины. Сейчас страна-агрессор нарастила производство дронов до 2 700 единиц в месяц.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новости.Live", передает 24 Канал.

Что известно о наращивании производства "Шахедов"?

По словам Андрея Юсова, сейчас производственные мощности России позволяют ей выпускать до 2 700 дронов типа "Шахед" в месяц.

Кроме ударных БпЛА, страна агрессорка также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части, которые применяют для истощения украинской противовоздушной обороны. Однако представитель ГУР отмечает, что Россия технически не способна ежедневно выпускать тысячи "Шахедов".

Но мы видим сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо,

– добавил Юсов.

Россия атакует Украину дронами: коротко о главном