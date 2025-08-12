Ночью оккупанты осуществили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Что известно об ударе по территории учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ?

Ночью 12 августа россияне нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов,

– рассказали в Сухопутных войсках.

К сожалению, есть информация о одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести.

Указывается, что еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Сейчас на месте соответствующие службы. Раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Командование Сухопутных войск ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибшего.