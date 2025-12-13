Россия осуществила пуски "Калибров": через сколько ждать в Украине

Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины. В ночь на 13 декабря после нескольких групп БпЛА, враг осуществил пуск крылатых ракет "Калибр".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторы.

Сколько "Калибров" летит на Украину?

Из акватории Черного моря зафиксированы пуски 8 крылатых ракет типа "Калибр". По информации мониторов, ожидается, что крылатые ракеты войдут в воздушное пространство Украины ближе к 01:00.

Известно, что пуски осуществлялись из района Новороссийска.

По состоянию на 00:50 вражеские ракеты зафиксировали вблизи Джанкоя.

В 01:07 Воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет "Калибр" с Херсонщины в направлении Николаевщины.

Первые крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины через Бериславский район, взяв курс в направлении Березнеговатого. Впоследствии стало известно, что по меньшей мере три ракеты изменили маршрут в районе Снигиревки и направились в сторону Новой Одессы.

Мониторы предупреждают, что следующие ракеты могут заходить через Скадовский район.

По состоянию на 01:15 в воздушное пространство Украины зашло еще четыре ракеты. Все движутся на или через Веселиново.

Ракеты, которые заходят из акватории Черного моря летят в направлении Белгород-Днестровского через Черноморск.

В каких областях слышали взрывы этой ночью?