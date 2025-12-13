Росія здійснила пуски "Калібрів": через скільки чекати в Україні
- Росія здійснила пуски 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, які очікують у повітряному просторі України близько 01:00.
- Ракети рухаються через різні райони, включаючи Бериславський, Скадовський та Веселинове, зокрема в напрямку Миколаївщини і Білгород-Дністровського.
Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України. В ніч на 13 грудня після декількох груп БпЛА, ворог здійснив пуск крилатих ракет "Калібр".
Про це пише 24 Канал із посиланням на монітори.
Скільки "Калібрів" летить на Україну?
З акваторії Чорного моря зафіксовано пуски 8 крилатих ракет типу "Калібр". За інформацією моніторів, очікується, що крилаті ракети увійдуть у повітряний простір України ближче до 01:00.
Відомо, що пуски здійснювались з району Новоросійська.
Станом на 00:50 ворожі ракети зафіксували поблизу Джанкоя.
Об 01:07 Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
Перші крилаті ракети зайшли в повітряний простір України через Бериславський район, узявши курс у напрямку Березнегуватого. Згодом стало відомо, що щонайменше три ракети змінили маршрут в районі Снігурівки та попрямували в бік Нової Одеси.
Монітори попереджають, що наступні ракети можуть заходити через Скадовський район.
Станом на 01:15 у повітряний простір України зайшло ще чотири ракети. Всі рухаються на або через Веселинове.
Ракети, які заходять з акваторії Чорного моря летять у напрямку Білгород-Дністровського через Чорноморськ.
У яких областях чули вибухи цієї ночі?
В Одесі вибухи прогриміли ще ввечері 12 грудня та не стихали вночі. Місцеві чули вибухи щонайменше двічі.
На Дніпропетровщині звуки вибухів було зафіксовано ще до сигналу повітряної тривоги – о 00:07.