Росія здійснила пуски "Калібрів": через скільки чекати в Україні

Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України. В ніч на 13 грудня після декількох груп БпЛА, ворог здійснив пуск крилатих ракет "Калібр".

Про це пише 24 Канал із посиланням на монітори.

Скільки "Калібрів" летить на Україну?

З акваторії Чорного моря зафіксовано пуски 8 крилатих ракет типу "Калібр". За інформацією моніторів, очікується, що крилаті ракети увійдуть у повітряний простір України ближче до 01:00.

Відомо, що пуски здійснювались з району Новоросійська.

Станом на 00:50 ворожі ракети зафіксували поблизу Джанкоя.

Об 01:07 Повітряні сили повідомили про рух крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Перші крилаті ракети зайшли в повітряний простір України через Бериславський район, узявши курс у напрямку Березнегуватого. Згодом стало відомо, що щонайменше три ракети змінили маршрут в районі Снігурівки та попрямували в бік Нової Одеси.

Монітори попереджають, що наступні ракети можуть заходити через Скадовський район.

Станом на 01:15 у повітряний простір України зайшло ще чотири ракети. Всі рухаються на або через Веселинове.

Ракети, які заходять з акваторії Чорного моря летять у напрямку Білгород-Дністровського через Чорноморськ.

У яких областях чули вибухи цієї ночі?