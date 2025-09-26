Чтобы Россия прекратила провокации: политолог назвал, какие 3 действия должно предпринять НАТО
- Олег Саакян считает, что НАТО должно предоставлять Украине дополнительные средства для противодействия России.
- Европа может усилить кибердействия и ввести торгово-логистические ограничения против России.
Россия открыто осуществляет провокации против стран НАТО. Страна-агрессор пойдет так далеко, насколько ей позволят это сделать, поэтому Кремль надо немедленно остановить.
Об этом в эфире 24 Канала сказал политолог Олег Саакян. Он рассказал, о каких превентивных действиях со стороны Европы может идти речь.
Как противодействовать России?
Прежде всего партнеры должны давать Украине что-то хорошее и громкое, что может прилетать в Россию. Второе – передача Силам обороны дополнительных данных для того, чтобы поражать самолеты и порты, откуда запускаются дроны. Третье – это киберпространство, в котором Европа может еще серьезно развернуться в отношении России, в частности, осуществлять превентивные действия, когда готовятся или происходят провокации.
Также это могут быть определенные торгово-логистические ограничения формальные или неформальные. Например, какая-то техногенная ситуация случилась, перекрыли возможность трафика, как Польша сейчас взяла и перекрыла границу.
Европа может активизироваться по работе с другими партнерами России, зная, где есть эти чувствительные точки для Москвы и держа при этом руку на болевых точках стран и партнеров России, где также можно привлечь механизмы влияния,
– сказал Саакян.
По его словам, здесь вопрос не в наличии или отсутствии инструментов – они есть. Вопрос в политической воле и целеполагании того, чтобы противодействовать российской агрессивности против Европы, иначе дальше будет еще больше диверсий, будут подрывы объектов военно-промышленного комплекса в Европе, будут атаковаться логистические пути, кибератаки, могут возобновиться политические убийства. Например, где-то русскоязычного священника могут убить и написать, что это сделали какие-то местные немецко-бендеровцы или эстонско-бендеровцы.
Как НАТО реагирует на провокации с российскими самолетами?
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены Альянса имеют право сбивать российские самолеты и дроны в случае нарушения ими воздушного пространства. Он также поддержал позицию Дональда Трампа о необходимости таких шагов, подчеркнув, что военные НАТО хорошо подготовлены для оценки угроз и принятия соответствующих решений.
Вблизи Аляски американские истребители осуществили перехват четырех российских военных самолетов, зафиксированных в зоне идентификации ПВО.
Над Балтийским морем в непосредственной близости к воздушному пространству Латвии зафиксировали российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31. Для их перехвата с литовской базы Шяуляй поднялись в воздух венгерские истребители Gripen.