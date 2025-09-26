Щоб Росія припинила провокації: політолог назвав, які 3 дії має зробити НАТО
- Олег Саакян вважає, що НАТО має надавати Україні додаткові засоби для протидії Росії.
- Європа може посилити кібердії та запровадити торгівельно-логістичні обмеження проти Росії.
Росія відкрито здійснює провокації проти країн НАТО. Країна-агресор піде так далеко, наскільки їй дозволять це зробити, тож Кремль треба негайно зупинити.
Про це в етері 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він розповів, про які превентивні дії з боку Європи може йтися.
Як протидіяти Росії?
Насамперед партнери повинні давати Україні щось хороше й гучне, що може прилітати в Росію. Друге – передача Силам оборони додаткових даних для того, щоби вражати літаки та порти, звідки запускаються дрони. Третє – це кіберпростір, в якому Європа може ще серйозно розгорнутися щодо Росії, зокрема, здійснювати превентивні дії, коли готуються або відбуваються провокації.
Також це можуть бути певні торгівельно-логістичні обмеження формальні або неформальні. Наприклад, якась техногенна ситуація трапилася, перекрили можливість трафіку, як Польща зараз взяла і перекрила кордон.
Європа може активізовуватись по роботі з іншими партнерами Росії, знаючи, де є ці чутливі точки для Москви й тримаючи при цьому руку на больових точках країн і партнерів Росії, де також можна залучити механізми впливу,
– мовив Саакян.
За його словами, тут питання не в наявності чи відсутності інструментів – вони є. Питання в політичній волі та цілепокладанні того, щоби протидіяти російській агресивності проти Європи, бо інакше далі буде ще більше диверсій, будуть підриви об'єктів військово-промислового комплексу в Європі, атакуватимуться логістичні шляхи, кібератаки, можуть відновитися політичні вбивства. Наприклад, десь російськомовного священника можуть вбити й написати, що це зробили якісь місцеві німецько-бендерівці чи естонсько-бендерівці.
Як НАТО реагує на провокації з російськими літаками?
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що держави-члени Альянсу мають право збивати російські літаки та дрони у випадку порушення ними повітряного простору. Він також підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності таких кроків, наголосивши, що військові НАТО добре підготовлені для оцінки загроз та ухвалення відповідних рішень.
Поблизу Аляски американські винищувачі здійснили перехоплення чотирьох російських військових літаків, зафіксованих у зоні ідентифікації ППО.
Над Балтійським морем у безпосередній близькості до повітряного простору Латвії зафіксували російські винищувачі Су-30, Су-35 та три МіГ-31. Для їх перехоплення з литовської бази Шяуляй піднялися в повітря угорські винищувачі Gripen.