Росія відкрито здійснює провокації проти країн НАТО. Країна-агресор піде так далеко, наскільки їй дозволять це зробити, тож Кремль треба негайно зупинити.

Про це в етері 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він розповів, про які превентивні дії з боку Європи може йтися.

Як протидіяти Росії?

Насамперед партнери повинні давати Україні щось хороше й гучне, що може прилітати в Росію. Друге – передача Силам оборони додаткових даних для того, щоби вражати літаки та порти, звідки запускаються дрони. Третє – це кіберпростір, в якому Європа може ще серйозно розгорнутися щодо Росії, зокрема, здійснювати превентивні дії, коли готуються або відбуваються провокації.

Також це можуть бути певні торгівельно-логістичні обмеження формальні або неформальні. Наприклад, якась техногенна ситуація трапилася, перекрили можливість трафіку, як Польща зараз взяла і перекрила кордон.

Європа може активізовуватись по роботі з іншими партнерами Росії, знаючи, де є ці чутливі точки для Москви й тримаючи при цьому руку на больових точках країн і партнерів Росії, де також можна залучити механізми впливу,

– мовив Саакян.

За його словами, тут питання не в наявності чи відсутності інструментів – вони є. Питання в політичній волі та цілепокладанні того, щоби протидіяти російській агресивності проти Європи, бо інакше далі буде ще більше диверсій, будуть підриви об'єктів військово-промислового комплексу в Європі, атакуватимуться логістичні шляхи, кібератаки, можуть відновитися політичні вбивства. Наприклад, десь російськомовного священника можуть вбити й написати, що це зробили якісь місцеві німецько-бендерівці чи естонсько-бендерівці.

