В Херсоне СБУ задержала мужчину, который работал на россиян. Предатель должен был собрать информацию об оборонительных позициях украинских военных возле Днепра, чтобы помочь вражеским диверсантам перейти на правый берег и закрепиться там.

Предатель давно имел пророссийскую позицию и активно писал об этом в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Что известно о задержании шпиона?

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали в Херсоне местного жителя, который помогал врагу планировать военные операции.

Агентом России оказался 37-летний херсонец, который давно писал антиукраинские комментарии в Телеграмм. Именно этим он и заинтересовал российские спецслужбы.

Они завербовали мужчину и поручили ему собрать информацию об обороне в прибрежной зоне Днепра. Задачей шпиона было разведать, где стоят украинские военные, как обустроены укрепления, какие есть объекты расположены рядом.

Чтобы выполнить поручение российских спецслужб, агент обходил территорию, фотографировал или запоминал военные позиции, а также пытался выпытывать нужную информацию у местных жителей под видом обычных разговоров в магазинах и на улице.



Переписка шпиона с российскими спецслужбами / Скриншот СБУ

Полученные данные мужчина должен был передавать россиянам, чтобы те могли эффективно планировать отправку ДРГ на украинскую территорию. Целью операции было закрепление разведывательных групп на правобережье до подхода основных сил с оккупированной части Херсонщины.

СБУ отслеживала шаги российского агента и задокументировала разведывательную деятельность. В конце концов шпиона задержали дома. Его подозревают в государственной измене в условиях военного положения.

Сейчас мужчина находится под стражей без права залога. По закону, за такие действия предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Какова ситуация на Херсонщине?