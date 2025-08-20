Російський агент у тилу: СБУ викрила шпигуна, який допомагав ворогу прорватися на Херсонщині
- СБУ затримала 37-річного херсонця, який працював на російські спецслужби, збираючи для ворожих диверсантів інформацію про українську оборону біля Дніпра.
- Агент обходив територію, фотографував військові позиції та намагався дізнатися інформацію про позиції ЗСУ в місцевих жителів.
- Чоловіка підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
У Херсоні СБУ затримала чоловіка, який працював на росіян. Зрадник мав зібрати інформацію про оборонні позиції українських військових біля Дніпра, щоб допомогти ворожим диверсантам перейти на правий берег і закріпитися там.
Зрадник давно мав проросійську позицію й активно писав про це в соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України.
Дивіться також СБУ вивчала наркокартелі, щоб переправити дрони в Росію, – Малюк
Що відомо про затримання шпигуна?
Співробітники Служби безпеки викрили та затримали у Херсоні місцевого жителя, який допомагав ворогу планувати військові операції.
Агентом Росії виявився 37-річний херсонець, який давно писав антиукраїнські коментарі в Телеграм. Саме цим він і зацікавив російські спецслужби.
Вони завербували чоловіка й доручили йому зібрати інформацію про оборону в прибережній зоні Дніпра. Завданням шпигуна було розвідати, де стоять українські військові, як облаштовані укріплення, які є об'єкти розташовані поруч.
Щоб виконати доручення російських спецслужб, агент обходив територію, фотографував чи запам'ятовував військові позиції, а також намагався випитувати потрібну інформацію у місцевих жителів під виглядом звичайних розмов у магазинах та на вулиці.
Листування шпигуна з російськими спецслужбами / Скриншот СБУ
Отримані дані чоловік мав передавати росіянам, аби ті могли ефективно планувати відправку ДРГ на українську територію. Метою операції було закріплення розвідувальних груп на правобережжі до підходу основних сил з окупованої частини Херсонщини.
СБУ відстежувала кроки російського агента та задокументувала розвідувальну діяльність. Врешті шпигуна затримали вдома. Його підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права застави. За законом, за такі дії передбачено довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Яка ситуація на Херсонщині?
- Політолог Андрій Ткачук зазначає, що на Херсонщині росіяни й надалі імітуватимуть активні військові маневри, намагаючись залякати людей можливими новими атаками. Для створення потрібної картинки окупанти можуть навіть відправити кілька десятків човнів у самогубну атаку на Херсон, аби показати нібито готовність брати місто.
- Мешканці правобережної Херсонщини щодня живуть під обстрілами, у багатьох селах немає світла й води, а деякі населені пункти знищені вщент.
- За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українські військові роблять усе можливе, щоб зменшити загрозу російських атак. ЗСУ активно полюють на російські підрозділи, що керують БпЛА, знаходять і знищують операторів безпілотників.