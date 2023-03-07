Как россияне похищают украинских детей с оккупированных территорий: лживые манипуляции пропаганды

Оккупанты похищают украинских детей с оккупированных территорий: насильно вывозят в Россию, а затем используют для распространения своей пропаганды.

Так, детей заставляют говорить о добровольном перемещении и "спасении". По факту это депортация детей для "перевоспитания". 24 Канал.

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Что не так с историей "спасения" Анны Науменко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал у себя в телеграмме разбор интервью уполномоченного Путина по правам ребенка Марии Львова – Беловой.

5 марта она дала интервью российской пропаганде, где говорит прямо – девочка Аня Науменко и ее семья не сироты. Мол, у них как живой отец и поэтому говорить о принудительном и незаконном перемещении в Россию невозможно.

Но потом появляется отдельное пропаганда видео интервью другому телеканалу уже с Аней Науменко из Мариуполя. Где рядом с ней опекун Татьяна Юркеева. Если девочка не сирота, то откуда опекун? Ну и главный вопрос – где отец? Отца Ани Науменко нет нигде. Ни на одном видео,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, он напомнил, что известно, что погибшая мать Ани Науменко незадолго до начала полномасштабного вторжения развелась с мужем – отцом Ани из-за чего была в депрессии. Из-за которой, в том числе погибла.

"Составив все вместе понятно, что детей Львова – Белова вместе с российскими военными украла. А ложь не стыкуется между собой и правдой никак", – подчеркнул советник.

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Сколько детей похитила Россия

Россияне депортировали с оккупированных территорий 16224 ребенка, 308 детей удалось вернуть. С начала вторжения уже нашли 10230 мальчиков и девочек. Это официальные данные Офиса омбудсмена по состоянию на 7 марта.

Президент Владимир Зеленский сегодня опубликовал видео о похищении Россией украинских детей.

Он подчеркнул, что эти преступления должны преследоваться законом, а все причастные – предстать перед судом