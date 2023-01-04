Украинские дети, которых похитила Россия: куда их вывозят и как работает депортация

OSINT-сообщество Molfar провело масштабное расследование принудительной депортации украинских детей в Россию. Это преступление Россия совершает централизованно и отвечает за него штаб оккупантов под названием "Детям в руки". Занимается процессом российская террористка Мария Львова-Белова и 14 связанных с ней лиц.

С началом полномасштабного вторжения в Украину от агрессивных действий российских военных умерли тысячи гражданских людей. В одном только Мариуполе погибли от 20 до 87 тысяч человек, и это далеко не окончательные цифры. В настоящее время десятки тысяч семей остались без социальной защиты и находятся в условиях оккупации и фактического геноцида украинцев. Россия не учитывает права человека и прибегает к системным военным преступлениям.

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Что удалось выяснить

В результате геноцидной войны, развязанной против Украины россиянами, страдают не только взрослые, но и дети. Сотни из них погибли, а тысячи были украдены оккупантами. Если у ребенка есть хотя бы один опекун, один из живых родителей или родственников, тогда шансы пережить российскую оккупацию и остаться на территории Украины есть. К сожалению, сироты и дети, надолго оставшиеся без попечения на временно оккупированных Россией территориях (ВОТ), находятся в большой опасности.

OSINT-сообщество Molfar провело расследование дела принудительной депортации детей из Украины и установили детали этого преступления, а также его исполнителей.

Российские чиновники посредством своих прокси из террористических формирований "ДНР" и "ЛНР" организовали массовую депортацию украинских детей из Украины в Россию.

Принудительную депортацию детей осуществляет возглавляемая компания "Детям в руки" Мария Львова-Белова – уполномоченная при президенте России по правам ребенка (также известная как " Кровавая Мэри ").

– уполномоченная при президенте России по правам ребенка (также известная как " "). Штаб "Детям в руки" координирует свою работу на ВОТ непосредственно с российским командованием – для этого Мария Львова-Белова лично посещает эти места, где встречается с главарями террористических формирований.

Ориентировочное количество вывезенных детей, по словам Львовой-Беловой, 2 000 человек; вывезенные дети находятся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России, идентифицированных по отчетам террористов.

Принудительная депортация является международным преступлением

Речь идет о детях – это незащищенные слои населения, которые физически и юридически не могут повлиять на ситуацию. Руководство России похищает детей, замаскировав этот процесс под благотворительность, гуманитарную инициативу и спасение обездоленных.

Россия прибегала к массовым похищениям детей не только в 2022 году, а фактически с начала вторжения в Украину в 2014 году. Самой известной похитительницей украинских детей, кроме Львовой-Беловой,".Она организовала каналы похищения украинских детей и поставила дело на конвейер, а затем пыталась масштабировать преступление на Сирию. При этом в самой России преступления Глинки и ее приспешников прославляли как подвиг, а после ее смерти в авиакатастрофе тамошняя пропаганда сделала из нее "икону". Был даже снят художественный фильм-байопик, где террористку сыграла

Такая циничная политика дает России возможности для манипуляции своим статусом государства-члена ООН, миротворца и "страны-спасательницы" – и закрывает глаза международным организациям.

Официально минобороны России заявляет о более 300 тысяч детей , принудительно депортированные из Украины. Такую же оценку приводят другие российские источники.

, принудительно депортированные из Украины. Такую же оценку приводят другие российские источники. Украинские правозащитники подтверждают слова о 300 тысячах украденных детей, и подчеркивают, что их количество может быть даже больше – до 700 тысяч, хотя на официальном уровне удалось поименно идентифицировать только 13 тысяч депортированных детей. Детей депортируют в 57 регионов России, в том числе на "край света" Сахалин.

Сахалин. Оценку в 300–700 тысяч также подтверждают западные источники, в частности, издание The Washington Post.

По словам главы штаба "Детям в руки" Марии Львовой-Беловой, с начала полномасштабного вторжения в Украину с временно оккупированных россиянами территорий были вывезены только 2 000 детей. Ее слова не совпадают с официальными отчетами самого штаба, что указывает на умышленное сокрытие фактов преступной депортации.

OSINT-сообщество Molfar отмечает необходимость наказания причастных к похищению детей лиц, возвращения депортированных детей на территорию Украины и дальнейшего расследования этого дела на международном уровне.

"Детям в руки": как устроена организация по депортации детей в Россию

"Детям в руки" действует в рамках организации "Русская Гуманитарная Миссия", и использует их банковский счет для получения пожертвований, имеет два хаба: в Москве и Ростове-на-Дону. Согласно юридическим данным, "Русская Гуманитарная Миссия" – это некоммерческая организация, занимающаяся благотворительностью, на самом же деле это прикрытие для массовой депортации и орудия геноцида украинцев.

Хронология возникновения компании:

в новости за 06.04.22 появляется первое упоминание о штабе "Детям в руки";

14.07.22 появляется новость об открытии штаба "Детям в руки" в "ДНР";

в декабре 2022 отчитываются об открытии штаба "Детям в руки" в Запорожской области.

Начала миссию Мария Львова-Белова, которая является уполномоченной при президенте России по правам ребенка. Кроме нее известно о 14 людях, связанных со штабом "Детям в руки".

Сеть организаторов депортации: Мария Львова-Белова и 14 людей, связанных со штабом "Детям в руки" / Molfar

Большинство этих людей являются гражданами России, связанными с правительственными структурами государства-оккупанта. К примеру, Алексей Петров – советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, координатор АНО "Русская Гуманитарная Миссия". У него есть адрес скайп, в названии которого присутствует упоминание российской неонацистской организации Wotanjugend, провозглашающей фашистскую философию и идеи рейха вместе с расовой сегрегацией.

Нина Останина, являющаяся главой комитета по семье, женщинам и детям России – работает в госдуме, где лоббирует инициативы пристраивания в российские семьи сирот из ВОТ.

Также интересно соучастие Андрея Воробьева, губернатора Московской области, торжественно вручавшего удостоверения о гражданстве России украинским детям, похищенным Львовой-Беловой. Важна персона Вячеслава Духина, заместителя главы правительства Московской области, который вместе со Львовой-Беловой участвовал в обсуждении с предводителями "ЛНР" перспектив усыновления или устройства детей-сирот со ВОТ.

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Кроме российских госслужащих с организацией связаны частные предприниматели, руководители некоммерческих организаций и представители правительства так называемой "ДНР": Федоренко (Щетникова) Элеонора Михайловна, так называемая уполномоченная по правам детей в "ДНР", и Толстыкина Лариса Валентиновна, так называемая "министр труда и социальной политики" в "ДНР". Они обе присутствовали на встрече "Детям в руки" и предводителей русских прокси в августе 2022 года.

Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка – организатор геноцида украинцев / РосСМИ

Президент России Владимир Путин и Мария Львова-Белова – организаторы геноцида украинцев / Кремль



Штаб депортации: Встреча представителей компании "Детям в руки" и главарей "ДНР" в августе 2022 года

Представители штаба "Детям в руки" на встрече с главарями донецких террористов

Вожаки "ДНР" на встрече с представителями штаба "Детям в руки"

Как похищают детей

Схема взаимодействия фонда и боевиков выглядит следующим образом: сначала силовики "ДНР" находят детей.

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Это могут быть дети-сироты, ставшие таковыми в результате агрессивной войны России против Украины. Или дети, чьи родители, согласно указу оккупационных властей, были лишены родительских прав. После этого боевики передают детей в штаб "Детям в руки", занимающийся депортацией и дальнейшей судьбой детей.

На практике схема построена несколько сложнее и требует участия в ней определенного количества промежуточных организаций-партнеров.

Организации, связанные со штабом "Детям в руки"

Идеологическая перепрошивка

Согласно отчету "Принудительная депортация детей в РФ", подготовленному Восточной правозащитной группой и Институтом стратегических исследований, российские родители – кандидаты на усыновление украденных детей должны пройти специальное обучение, где им, в частности, объясняют тонкости идеологического воспитания украинских детей.

Упомянутая идеологическая "перепрошивка детей", а также принудительная паспортизация и принудительная смена русскими приемными родителями имени, отчества и фамилии ребенкаРечь идет о статьях 8 и 21, устанавливающих обязательства государств уважать право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя, семейные связи, не допуская противозаконного вмешательства.

Восточная правозащитная группа и Институт стратегических исследований называют меры принудительной депортации детей с ВОТ – геноцидом украинского народа.

Сколько детей депортировал штаб "Детям в руки" и где они находятся

С апреля по октябрь 2022 года известно о 568 вывезенных детях, согласно отчетам штаба, однако, по словам Львовой-Беловой, этих детей больше – примерно 2 000 человек.

Уместно предположить, что большинство депортаций было выполнено непублично и никаких документов о таких вывозах никогда не существовало и существовать не будет.

Вспомним о том количестве людей, погибших в первые месяцы полномасштабного вторжения. Это десятки тысяч семей. А соответственно и десятки тысяч потенциально депортированных детей. Вспомним о 300–700 тысячаз детей, вывезенных из Украины, по оценкам обеих сторон. И сделаем предположение, что при такой координации работы и при таком привлечении человеческих ресурсов штаб "Детям в руки", вероятно, способствовал вывозу значительно большего количества детей, чем это заявлено в отчетах и записано со слов Львовой-Беловой.

Пункты временного пребывания вывезенных детей на территории РФ (отмечены красным)

Согласно отчетам штаба, известно о 7 пунктах временного пребывания вывезенных детей на территории России:

Лагерь "Ракета", Воронежская область; Санаторий "Поляны", Московская область; Лагерь "Орловчанка", Орловская область; ДОК "Морская звезда", Краснодарский край; Лагерь "Горный ключ", Чеченская республика; Лагерь "Литвиново", Московская область; Клиника доктора Рошаля и российская детская клиническая больница, Москва.

Пока известно только об официальных пунктах, куда детей вывозили под предлогом "оздоровления, лечения или отдыха". О конкретных семьях, в которые отдавали детей, информации нет.

Россияне продолжают последовательный геноцид украинской нации

Этим расследованием OSINT-сообщество Molfar намерено помочь в привлечении виновников к ответственности как можно скорее. Важно, чтобы на преступления похищения детей обратили внимание международные организации, и подробно расследовали их, привлекая все имеющиеся для этого средства.

Есть подтверждения, что это не беспорядочная "гуманитарная" активность. Это последовательная политика переселения украинских детей на российские территории с привлечением силы и изменением законодательства.