Українські діти, яких вкрала Росія: куди їх вивозять, як працює депортація і хто за цим стоїть

OSINT-спільнота Molfar провела масштабне розслідування щодо примусової депортації українських дітей до Росії. Цей злочин Росія здійснює централізовано й відповідає за нього штаб окупантів під назвою "Детям в руки". Опікується процесом російська терористка Марія Львова-Бєлова та 14 пов'язаних із нею осіб.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну, від агресивних дій російських військових померли тисячі цивільних людей. В одному лише Маріуполі загинули від 20 до 87 тисяч осіб, і це далеко не остаточні цифри. Нині десятки тисяч родин лишились без соціального захисту та перебувають в умовах окупації й фактичного геноциду українців. Росія не зважає на права людини та вдається до системних воєнних злочинів.

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Що вдалось з'ясувати

Внаслідок геноцидної війни, розв'язаної проти України росіянами, страждають не лише дорослі, але й діти. Сотні з них загинули, а тисячі були вкрадені окупантами. Якщо дитина має хоча б одного опікуна, когось із живих батьків чи родичів, тоді шанси пережити російську окупацію та залишитись на території України є. На жаль, сироти та діти, які надовго залишились без опіки на тимчасово окупованих Росією територіях (ТОТ), перебувають у великій небезпеці.

OSINT-спільнота Molfar провела розслідування справи примусової депортації дітей з України та встановили деталі цього злочину, а також його виконавців.

Російські урядовці за допомогою своїх проксі з терористичних формувань "ДНР" і "ЛНР" організували масову депортацію українських дітей з України до Росії.

Примусову депортацію дітей здійснює компанія "Детям в руки", яку очолює Марія Львова-Бєлова – уповноважена при президентові Росії з прав дитини (також відома як " Кривава Мері ").

– уповноважена при президентові Росії з прав дитини (також відома як " "). Штаб "Детям в руки" координує свою роботу на ТОТ безпосередньо з російським командуванням – для цього Марія Львова-Бєлова особисто відвідує ці місця, де також зустрічається з ватажками терористичних формувань.

Орієнтовна кількість вивезених дітей, за словами самої Львової-Бєлової, 2 000 осіб; вивезені діти перебувають в одному з семи пунктів тимчасового базування на території Росії, які були ідентифіковані по звітах терористів.

Примусова депортація є міжнародним злочином

Мовиться про дітей – це незахищені верстви населення, які фізично та юридично не можуть вплинути на ситуацію. Керівництво Росії викрадає дітей, замаскувавши цей процес під благодійність, гуманітарну ініціативу та порятунок знедолених.

Росія вдавалася до масових викрадень дітей не лише у 2022 році, а фактично з початком вторгнення до України у 2014 році. Найвідомішою викрадачкою українських дітей, крім Львової-Бєлової,".Вона організувала канали викрадення українських дітей та поставила справу на конвеєр, а згодом намагалася масштабувати злочин на Сирію. При цьому, в самій Росії злочини Глінки та її посіпак прославляли як подвиг, а після її смерті в авіакатастрофі тамтешня пропаганда зробила з неї "ікону". Було навіть знято художній фільм-байопік, де терористку, зіграла

Така цинічна політика додає Росії можливостей для маніпуляції своїм статусом держави-члена ООН, миротворця та "країни-рятівниці" – і замилює очі міжнародним організаціям.

Офіційно міноборони Росії заявляє про понад 300 тисяч дітей , що були примусово депортовані з України. Таку ж оцінку наводять інші російські джерела.

, що були примусово депортовані з України. Таку ж оцінку наводять інші російські джерела. Українські правозахисники підтверджують слова про 300 тисяч вкрадених дітей, і наголошують що їхня кількість може бути навіть більшою – до 700 тисяч, хоча на офіційному рівні вдалось поіменно ідентифікувати лише 13 тисяч депортованих дітей. Дітей депортують у 57 регіонів Росії, у тому числі на "край світу" – Сахалін.

Сахалін. Оцінку в 300 – 700 тисяч також підтверджують західні джерела, зокрема, видання The Washington Post.

700 тисяч також підтверджують західні джерела, зокрема, видання The Washington Post. За словами очільниці штабу "Детям в руки" Марії Львової-Бєлової, з початку повномасштабного вторгнення до України з тимчасово окупованих росіянами територій було вивезено лише 2 000 дітей. Її слова не збігаються з офіційними звітами самого штабу, що вказує на навмисне приховування фактів злочинної депортації.

OSINT-спільнота Molfar наголошує на необхідності покарання причетних до викрадення дітей осіб, повернення депортованих дітей на територію України та подальшого розслідування цієї справи на міжнародному рівні.

"Детям в руки": як влаштована організація по депортації дітей в Росію

"Детям в руки" діє в межах організації "Русская Гуманитарная Миссия", і використовує їхній банківський рахунок для отримання пожертв, має два хаби: у Москві та Ростові-на-Дону. Згідно з юридичними даними, "Русская Гуманитарная Миссия" – це некомерційна організація, яка займається благодійністю, насправді ж це прикриття для масової депортації та знаряддя геноциду українців.

Хронологія виникнення компанії:

у новині за 06.04.22 з'являється перша згадка про штаб "Детям в руки";

14.07.22 з’являється новина про відкриття штабу "Детям в руки" в "ДНР";

у грудні 2022 звітується про відкриття штабу "Детям в руки" у Запорізькій області.

Розпочала місію Марія Львова-Бєлова, яка є уповноваженою при президентові Росії з прав дитини. Крім неї відомо про 14 людей, які пов'язані зі штабом "Детям в руки".

Мережа організаторів депортації: Марія Львова-Бєлова та 14 людей, пов'язаних зі штабом "Детям в руки" / Molfar

Більшість з цих людей є громадянами Росії, пов'язаними з урядовими структурами держави-окупанта. Наприклад, Олексій Петров – радник апарату уповноваженого при президентові РФ з прав дитини, координатор АНО "Русская Гуманитарная Миссия". Він має адресу скайп, у назві якої присутнє згадування російської неонацистської організації Wotanjugend, яка проголошує фашистську філософію та ідеї рейху разом із расовою сегрегацією.

Ніна Останіна, що є головою комітету з питань сім’ї, жінок та дітей Росії – працює в держдумі, де лобіює ініціативи прилаштування в російські сім’ї сиріт з ТОТ.

Також цікава співучасть Андрія Воробйова, губернатора Московської області, який урочисто вручав посвідки про громадянство Росії українським дітям, викрадених Львовою-Бєловою. Важливою є персона В'ячеслава Духіна, заступника голови уряду Московської області, який разом із Львовою-Бєловою брав участь в обговоренні з ватажками "ЛНР" перспектив усиновлення чи прилаштування дітей-сиріт з ТОТ.

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Крім російських держслужбовців з організацією пов'язані приватні підприємці, керівники некомерційних організацій та представники уряду так званої "ДНР": Федоренко (Щетникова) Елеонора Михайлівна, так звана "уповноважена з прав дітей" у "ДНР", та Толстикіна Лариса Валентинівна, так звана "міністр праці та соціальної політики" у "ДНР". Вони обидві були присутніми на зустрічі "Детям в руки" та ватажків російських проксі у серпні 2022.

Марія Львова-Бєлова, уповноважена при президентові Росії з прав дитини – організаторка геноциду українців / РосЗМІ

Президент Росії Володимир Путін та Марія Львова-Бєлова – організатори геноциду українців / Кремль



Штаб депортації : Зустріч представників компанії "Детям в руки" та ватажків "ДНР" у серпні 2022 року

Представники штабу "Детям в руки" на зустрічі із ватажками донецьких терористів

Ватажки "ДНР" на зустрічі із представниками штабу "Детям в руки"

Як викрадають дітей

Схема взаємодії фонду та бойовиків виглядає наступним чином: спершу силовики "ДНР" знаходять дітей.

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Це можуть бути діти-сироти, які стали такими в результаті агресивної війни Росії проти України. Або ж діти, чиї батьки, згідно з указом окупаційної влади, були позбавлені батьківських прав. Після цього бойовики передають дітей в штаб "Детям в руки", який займається депортацією і подальшою долею дітей.

На практиці схема побудована дещо складніше, і потребує участі у ній певної кількості проміжних організацій-партнерів.

Організації, пов'язані зі штабом "Детям в руки"

Ідеологічна перепрошивка

Згідно зі звітом "Примусова депортація дітей у РФ", підготовленого Східною правозахисною групою та Інститутом стратегічних досліджень, російські батьки – кандидати на всиновлення вкрадених мають пройти спеціальне навчання, де їм, зокрема, пояснюють тонкощі ідеологічного виховання українських дітей.

Згадана ідеологічна "перепрошивка дітей", а також примусова паспортизація та примусова зміна російськими названими батьками імені, по батькові та прізвища дитиниМовиться про статті 8 та 21, які встановлюють зобов'язання держав поважати право дитини на збереження індивідуальності, включно з громадянством, ім'ям, сімейними зв’язками, не допускаючи протизаконного втручання.

Східна правозахисна група та Інститут стратегічних досліджень називають заходи примусової депортації дітей з ТОТ – геноцидом українського народу.

Скільки дітей депортував штаб "Детям в руки" і де вони перебувають

З квітня по жовтень 2022 року відомо про 568 вивезених дітей, згідно зі звітами штабу, проте, зі слів Львової-Бєлової цих дітей більше – приблизно 2 000 осіб.

Доречно припустити, що більшість депортацій були виконані непублічно і жодних документів про такі вивезення ніколи не існувало й існувати не буде.

Згадаймо про ту кількість людей, які загинули в перші місяці повномасштабного вторгнення. Це десятки тисяч сімей. А відповідно, й десятки тисяч потенційно депортованих дітей. Згадаймо про 300 – 700 тисяч дітей, яких вивезли з України за оцінками обох сторін. І зробимо припущення, що при такій координації роботи та при такому залученні людських ресурсів, штаб "Детям в руки" вірогідно сприяв вивезенню значно більшої кількості дітей, аніж це заявлено у звітах і записано зі слів Львової-Бєлової.

Пункти тимчасового перебування вивезених дітей на території РФ (позначені червоним)

Згідно зі звітами штабу, відомо про 7 пунктів тимчасового перебування вивезених дітей на території Росії:

Табір "Ракета", Воронезька область; Санаторій "Поляни", Московська область; Табір "Орловчанка", Орловська область; ДОК "Морская звезда", Краснодарський край; Табір "Горный ключ", Чеченська республіка; Табір "Литвиново", Московська область; Клініка доктора Рошаля та російська дитяча клінічна лікарня, Москва.

Наразі відомо лише про офіційні пункти, куди дітей вивозили під приводом "оздоровлення, лікування чи відпочинку". Про конкретні родини, до яких віддавали дітей, інформації немає.

Росіяни продовжують послідовний геноцид української нації

Цим розслідуванням OSINT-спільнота Molfar має намір допомогти у притягненні винуватців до відповідальності якомога швидше. Важливо, щоб на злочини викрадення дітей звернули увагу міжнародні організації, і детально розслідували їх, залучивши всі наявні для цього засоби.

Є докази, що це не хаотична "гуманітарна" активність. Це послідовна політика переселення українських дітей на російські території – із залученням сили та зміною законодавства.