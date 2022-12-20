Окупанти знайшли переписку з ЗСУ

Віталій із дядьком пішли за ліками, вийшли на трасу, і там зупинився автомобіль із окупантами. Вони почали вимагати телефон і побачили переписку.

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Очі зав'язали, мішок накинули, руки зав'язали затяжками. Привезли нас у підвал якийсь. Нас там аж 13 людей було,

– пригадав 14-річний хлопець.

Жахіття, які відбувались у катівні

Підлітка 10 днів утримували разом з іншими полоненими в російській катівні в підвалі Апеляційного суду Херсону.

Там грають у "російську рулетку", током б'ють, вішають на ґрати. Коли в людини інфаркт і вона висить на ґратах, її просто знімають і закидають у камеру. Захочеш – виживеш, не захочеш – не виживеш. Мене виводили в коридорчик і там били вже,

– розповів Віталій.

Він додав, що окупанти також били його током і допитувалися про зброю та телефонне листування.

Батьки шукали сина попри погрози

Батьки Віталія шукали сина по області та Херсону. Відразу після зникнення хлопця його батько їздив на російський блокпост, і там окупанти йому заявили, що затримані начебто здавали їхні позиції.

Тоді чоловік звернувся до командира підрозділу, що базувався в селі. Той влаштував допит, заявивши, що від відповідей "залежить доля хлопця", та перевірив телефон.

Родина пережила жахливі дні, не знаючи про долю свого сина. Врешті окупанти відпустили хлопця, і його забрали батьки.

Важливо! Нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що російські окупанти створюють на захоплених територіях катівні для дітей. Такі камери, зокрема, виявили у звільненому Херсоні.