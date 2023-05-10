Западная разведка рассказала, как Россия стремится стереть украинскую идентичность, – Bloomberg

Российские террористы убивают, пытают и депортируют украинцев. Захватчики похищают наших детей и пытаются полностью ликвидировать украинскую идентичность на временно оккупированных территориях.

Захватчики пытаются сделать так, чтобы оккупированную ими территорию больше никогда нельзя будет интегрировать в Украину. Государство-агрессор стремится создать поддержку Кремлю, питая и убивая тех, кто проявляет лояльность к Киеву и депортируя украинских детей. Об этом сообщили представители европейской разведки.

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Агрессор пытается стереть украинскую идентичность

Собеседники издания отмечают, что через год после вторжения Москва укрепила свой контроль над большими частями Юга и Востока Украины, добиваясь культурных и демографических сдвигов посредством насилия, экономического принуждения и замены местного населения.

Целью этих предполагаемых военных преступлений, похоже, является уничтожение украинской идентичности на оккупированных Россией территориях. В результате этих злоупотреблений Киеву понадобится больше, чем просто успех на поле боя, чтобы восстановить контроль,

– подчеркнули представители западной разведки.

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Как оккупанты пытают, убивают и депортируют украинцев

Майкл Карпентер – постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметил, что российские силы вовлечены в операциях фильтрации, пытках и внесудебных убийствах.

Российская стратегия подразумевает систематические репрессии, пытки и убийства украинских чиновников, а также депортацию тысяч украинских детей в Россию. Кроме того, оккупанты заставляют мужчин воевать против собственного народа.

Собеседники издания отмечают, что, например, в Херсонской области Россия установила по меньшей мере 20 мест заключения и пыток, куда отправляли представителей местных властей и протестующих. По словам группы международных юристов, расследующих военные преступления врага в Украине, эти места пыток имеют прямые финансовые связи с Кремлем. Украинцы, занимавшие административные или общественные должности, были убиты, арестованы или депортированы.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в феврале 2023 года сообщала, что Россия руководит "крупномасштабной систематической сетью" лагерей. В них в течение последнего года содержалось не менее 6000 детей из Украины в оккупированном Крыму и по всей материковой части страны-террориста. Аналитики отметили, похоже, что лагеря пытаются привить украинским детям идею российского правительства о национальной культуре и истории.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил: "Принудительная депортация Россией невинных украинских детей является систематической попыткой стереть будущее Украины".

Кстати, действия захватчиков после 24 февраля 2022-го по созданию "культурно российского населения", лояльного к Кремлю, подобны тому, что агрессор совершал на Донбассе и в Крыму в 2014 году.