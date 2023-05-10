Західна розвідка розповіла, як Росія прагне стерти українську ідентичність на ТОТ, – Bloomberg

Російські терористи вбивають, катують та депортують цивільних українців. Загарбники викрадають наших дітей та намагаються повністю ліквідувати українську ідентичність на тимчасово окупованих територіях.

Загарбники намагаються зробити так, щоб окуповану ними територію більше ніколи не можна буде інтегрувати до України. Держава-агресорка прагне створити підтримку для Кремля, катуючи та вбиваючи тих, хто виявляє лояльність до Києва і депортуючи українських дітей. Про це повідомили представники європейської розвідки.

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Агресор намагається стерти українську ідентичність

Співрозмовники видання зазначають, що за понад рік після вторгнення Москва зміцнила свій контроль над великими частинами Півдня та Сходу України, домагаючись культурних і демографічних зрушень за допомогою насильства, економічного примусу та заміни місцевого населення.

Метою цих передбачуваних воєнних злочинів, схоже, є знищення української ідентичності на територіях, окупованих Росією. У результаті цих зловживань Києву знадобиться більше, ніж просто успіх на полі бою, щоб відновити контроль,

– підкреслили представники західної розвідки.

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Як окупанти катують, вбивають та депортують українців

Майкл Карпентер – постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі зазначив, що російські сили залучені в операціях фільтрації, тортурах і позасудових вбивствах.

Російська стратегія передбачає систематичні репресії, тортури та вбивства українських чиновників, а також депортацію тисяч українських дітей до Росії. Окрім того, окупанти змушують чоловіків воювати проти власного народу.

Співрозмовники видання зазначають, що, наприклад, на Херсонщині Росія встановила щонайменше 20 місць ув'язнення та тортур, куди відправляли представників місцевої влади та протестувальників. За словами групи міжнародних юристів, які розслідують воєнні злочини ворога в Україні, ці місця тортур мають прямі фінансові зв'язки з Кремлем. Українців, які займали адміністративні чи громадські посади, було вбито, заарештовано або депортовано.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету в лютому 2023-го повідомляла, що Росія керує "великомасштабною систематичною мережею" таборів. У них протягом останнього року утримували щонайменше 6000 дітей з України в окупованому Криму та по всій материковій частині країни-терориста. Аналітики зазначили, схоже, що табори намагаються прищепити українським дітям ідею російського уряду про національну культуру та історію.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив: "Примусова депортація Росією невинних українських дітей є систематичною спробою стерти майбутнє України".

До речі, дії загарбників після 24 лютого 2022-го зі створення "культурно російського населення", лояльного до Кремля, подібні до того, що агресор робив на Донбасі та в Криму у 2014 році.