Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами", также взлетел МиГ-31К, были пуски ракет
28 ноября, 18:48
6

Россия снова терроризирует "Шахедами", также взлетел МиГ-31К, были пуски ракет

София Рожик

Россия вечером 28 ноября снова терроризирует "Шахедами". Кроме того, зафиксирован взлет МиГ-31К.

Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где есть опасность, следит 24 Канал.

Смотрите также В СНБО предупредили, что враг готовится к комбинированному удару по Украине: какую авиацию будет привлекать

Где есть угроза?

 

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

19:03, 28 ноября

Мониторы пишут, что взрывы прогремели в пределах Хмельницкой и Житомирской областей.

Было применено 3х гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

19:02, 28 ноября

Борта МИГ-31К возвращаются на аэродром базирования.

19:01, 28 ноября

Доразведка.

19:00, 28 ноября

"Кинжал" на Житомирщине курсом на Староконстантинов.

18:56, 28 ноября

Староконстантинов – в укрытие!

18:56, 28 ноября

Еще две цели на Черниговщине курсом на Киевщину/Житомирщину,
– ПС.

18:56, 28 ноября

18:55, 28 ноября

"Кинжал" в сторону Житомирщины.

18:54, 28 ноября

Скоростная цель на Киев.

18:50, 28 ноября

Есть угроза пусков "Кинжалов". Предварительно в воздухе 4 истребителя. Мониторы пишут о пусковом маневре из района Тамбовской области.

 

18:49, 28 ноября

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– Воздушные силы.

18:37, 28 ноября

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Затоки.

18:36, 28 ноября

БпЛА на востоке Харьковщины (Изюмский район), курс западный.

18:16, 28 ноября

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы.

16:39, 28 ноября

БпЛА в Нежинском районе Черниговщины, курс на юг.