Росія знову тероризує "Шахедами", також злітав МіГ-31К і були пуски ракет

Росія увечері 28 листопада знову тероризує "Шахедами". Окрім того, раніше фіксували зліт МіГ-31К та пуски "Кинджалів".

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де є небезпека, слідкує 24 Канал.

Де є загроза?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті