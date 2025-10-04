После российского удара по Сумщине стало известно о гибели мужчины. Прокуроры переквалифицировали ранее открытое дело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Что известно о гибели мужчины в Шостке из-за российского удара 4 октября?

Россия ударила по Шостке днем 4 октября. В Укрзализныце сообщили, что поражены два поезда – это пригородный Терещенская – Новгород-Северский и Шостка – Киев.

В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник на железнодорожном вокзале в городе Шостка, обнаружено тело погибшего 71-летнего мужчины. Квалификация уголовного производства изменена на часть 2 статьи 438 УК Украины – совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека,

– говорится в заметке.

Пост проиллюстрировали кадром изнутри вагона.



В Шостке погиб мужчина после российского обстрела / Фото со страницы прокуратуры

В полиции выложили страшные кадры с места происшествия.

Россия обстреляла вокзал на Сумщине / Фото Нацполиция

Журналисты "Радио Свобода" показали, как выглядит обстрелянный поезд изнутри. Они отметили, что видели еще один дрон над вокзалом, пока снимали.

Поезд после российского обстрела в Шостке: смотрите видео

Какие еще последствия удара по вокзалу в Шостке?