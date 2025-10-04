Після російського удару по Сумщині стало відомо про загибель чоловіка. Прокурори перекваліфікували раніше відкриту справу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумщини.

Дивіться також Росія двічі вдарила по вокзалу в Шостці, місто без газу та води: все про атаку 4 жовтня

Що відомо про загибель чоловіка в Шостці через російський удар 4 жовтня?

Росія вдарила по Шостці вдень 4 жовтня. В Укрзалізниці повідомили, що уражено два потяги – це приміський Терещенська – Новгород-Сіверський та Шостка – Київ.

У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в місті Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статті 438 КК України – вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини,

– мовиться в дописі.

Пост проілюстрували кадром зсередини вагона.



У Шостці загинув чоловік після російського обстрілу / Фото зі сторінки прокуратури

У поліції виклали страшні кадри з місця події.

Росія обстріляла вокзал на Сумщині / Фото Нацполіція

Журналісти "Радіо Свобода" показали, який вигляд має обстріляний потяг ізсередини. Вони наголосили, що бачили ще один дрон над вокзалом, доки знімали.

Потяг після російського обстрілу в Шостці: дивіться відео

Які ще наслідки удару по вокзалу в Шостці?