Росія вдарила по вокзалу в Шостці: у вагоні знайшли тіло 71-річного чоловіка
Після російського удару по Сумщині стало відомо про загибель чоловіка. Прокурори перекваліфікували раніше відкриту справу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумщини.
Що відомо про загибель чоловіка в Шостці через російський удар 4 жовтня?
Росія вдарила по Шостці вдень 4 жовтня. В Укрзалізниці повідомили, що уражено два потяги – це приміський Терещенська – Новгород-Сіверський та Шостка – Київ.
У вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в місті Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка. Кваліфікацію кримінального провадження змінено на частину 2 статті 438 КК України – вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини,
– мовиться в дописі.
Пост проілюстрували кадром зсередини вагона.
У Шостці загинув чоловік після російського обстрілу / Фото зі сторінки прокуратури
У поліції виклали страшні кадри з місця події.
Росія обстріляла вокзал на Сумщині / Фото Нацполіція
Журналісти "Радіо Свобода" показали, який вигляд має обстріляний потяг ізсередини. Вони наголосили, що бачили ще один дрон над вокзалом, доки знімали.
Потяг після російського обстрілу в Шостці: дивіться відео
Які ще наслідки удару по вокзалу в Шостці?
- Слід сказати, що ворог бив по вокзалу двічі. "Другий удар по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація. Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами", – написали в УЗ.
- Постраждала касирка приміського поїзда та пасажири, серед них троє дітей. Рятувальники потрапили під повторний обстріл, коли гасили пожежу, та, на щастя, не постраждали.
- У прокуратурі написали, що поранених 8, але в районній військовій адміністрації інформували про 30. Зеленський також заявив про десятки постраждалих і закликав світ не ігнорувати російський терор.
- Окрім того, що сама Шостка та частина району без світла, там ще й немає газу та води.