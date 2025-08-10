Ночью 10 августа российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу и вокзалу в Днепропетровской области. Это прокомментировали российском Министерстве обороны.

Там заявили, что узел служил логистическим путем для ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Минобороны России в телеграмме.

Что Минобороны России говорит об ударе по вокзалу в Днепропетровской области?

Российские беспилотники атаковали Днепропетровскую область ночью 10 августа. Основной удар был нацелен на Синельковщину. Впоследствии председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил, что на Днепропетровщине россияне совершили очередной массированный налет на железнодорожный узел, в частности на вокзал. Никто из работников не пострадал.

В Минобороны России вспомнили этот случай. Там заявили, что этот железнодорожный узел обеспечивал переброску войск ВСУ на Донбасс. Также, по заявлениям россиян, они якобы попали по складам беспилотников большой дальности и по пунктам временной дислокации ВСУ и "иностранных наемников".

В Укрзализныце также сообщили, что российский обстрел вызвал временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.