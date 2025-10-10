Россия переходит от массовых обстрелов к точечным ударам по энергетическим и логистическим объектам. Враг стремится вызвать масштабные блэкауты и психологическое давление на украинцев.

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что главная опасность таких атак в модернизированном оружии. Россияне усовершенствовали ракеты и дроны с помощью Ирана, Китая и Северной Кореи, что позволяет точнее поражать объекты энергетики по всей стране.

Как изменилась российская тактика ударов по Украине?

Россия переходит от массированных обстрелов к точечным атакам по энергетическим и логистическим объектам. По словам Храпчинского, оккупанты действуют выборочно, чтобы усилить психологическое давление и сорвать стабильную работу критических систем. Они сознательно направляют удары по гражданской инфраструктуре, делая энергетику главной целью.

Россияне хотят погрузить страну в темноту и холод, потому что это террористы, которые таким способом пытаются захватить Украину,

– подчеркнул бывший офицер.

Удары происходят одновременно в нескольких регионах, что затрудняет работу сил обороны. Враг комбинирует ракеты и дроны, чтобы повредить различные объекты. Из-за этого возникают локальные сбои в энергетике и транспорте.

Россия улучшила оружие с помощью Ирана, Китая и КНДР

Храпчинский отметил, что российское оружие, которое применяют сейчас, существенно отличается от того, что использовали в первые годы полномасштабной войны. За это время оккупанты усовершенствовали ракеты и дроны, получив помощь от Ирана, Китая и Северной Кореи. Это повысило точность и дальность ударов.

Оружие, которое враг использовал ранее, существенно улучшено, и это стало возможным благодаря Ирану, Корее и Китаю,

– объяснил он.

Специалист отметил, что враг не только модернизирует технику, но и налаживает каналы поставки комплектующих через третьи страны. Россияне продолжают получать электронику для дронов, что затрудняет противодействие новым типам вооружения.

Украине нужна более широкая система противовоздушной обороны

Только локальная защита объектов не способна обеспечить безопасность страны. По его мнению, Украине нужна широкая сеть средств ПВО, способная реагировать на массированные атаки. Он подчеркнул, что эффективная защита возможна только при участии международных партнеров.

Надо создавать систему противодействия, как это сделал Израиль, чтобы защитить себя и своих граждан от постоянных атак,

– отметил Храпчинский.

Он отметил, что Европа и США должны активнее участвовать в обсуждении и усилении оборонных решений. Совместная система реагирования поможет уменьшить последствия ракетных ударов и сделает безопасной всю территорию Украины. Без такой поддержки Россия не остановится в своих атаках.

