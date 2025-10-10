Росія переходить від масових обстрілів до точкових ударів по енергетичних і логістичних об'єктах. Ворог прагне спричинити масштабні блекаути та психологічний тиск на українців.

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу пояснив, що головна небезпека таких атак у модернізованій зброї. Росіяни вдосконалили ракети та дрони за допомогою Ірану, Китаю й Північної Кореї, що дозволяє точніше вражати об'єкти енергетики по всій країні.

Як змінилася російська тактика ударів по Україні?

Росія переходить від масованих обстрілів до точкових атак по енергетичних і логістичних об'єктах. За словами Храпчинського, окупанти діють вибірково, щоб посилити психологічний тиск і зірвати стабільну роботу критичних систем. Вони свідомо спрямовують удари по цивільній інфраструктурі, роблячи енергетику головною ціллю.

Росіяни хочуть занурити країну в темряву і холод, бо це терористи, які таким способом намагаються захопити Україну,

– наголосив колишній офіцер.

Удари відбуваються одночасно у кількох регіонах, що ускладнює роботу сил оборони. Ворог комбінує ракети та дрони, щоб пошкодити різні об'єкти. Через це виникають локальні збої в енергетиці та транспорті.

Росія покращила зброю за допомогою Ірану, Китаю та КНДР

Храпчинський зазначив, що російська зброя, яку застосовують зараз, суттєво відрізняється від тієї, що використовували у перші роки повномасштабної війни. За цей час окупанти вдосконалили ракети та дрони, отримавши допомогу від Ірану, Китаю й Північної Кореї. Це підвищило точність і дальність ударів.

Зброя, яку ворог використовував раніше, суттєво покращена, і це стало можливим завдяки Ірану, Кореї та Китаю,

– пояснив він.

Фахівець зауважив, що ворог не лише модернізує техніку, а й налагоджує канали постачання комплектуючих через треті країни. Росіяни продовжують отримувати електроніку для дронів, що ускладнює протидію новим типам озброєння.

Україні потрібна ширша система протиповітряної оборони

Лише локальний захист об'єктів не здатен забезпечити безпеку країни. На його думку, Україні потрібна широка мережа засобів ППО, здатна реагувати на масовані атаки. Він підкреслив, що ефективний захист можливий лише за участі міжнародних партнерів.

Треба створювати систему протидії, як це зробив Ізраїль, щоб захистити себе і своїх громадян від постійних атак,

– зазначив Храпчинський.

Він наголосив, що Європа та США мають активніше долучатися до обговорення і посилення оборонних рішень. Спільна система реагування допоможе зменшити наслідки ракетних ударів і зробить безпечнішою всю територію України. Без такої підтримки Росія не зупиниться у своїх атаках.

Масована атака Росії в ніч на 10 жовтня: наслідки для енергосистеми України