Про це в ефірі 24 Каналу наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що українцям потрібно бути готовими. Деяким областям взимку може бути дуже складно.
Чому і як потрібно готуватись до непростої зими?
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що окупанти атакують не лише ті об'єкти, які продукують електроенергію.
Вони вже б'ють по розподільчих станціях. Якщо їх виб'ють, ми не зможемо оперативно і швидко відновлювати електропостачання. Противник це розуміє,
– наголосив він.
За словами Федоренка, головна мета ворога – занурити Україну в пітьму. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" припустив, що повністю знеструмити нашу країну ворогу не вийде, у нього не має достатньо сил та засобів для цього.
Однак ця зима для окремих районів та областей може бути дуже холодно та темною. Тому потрібно готуватись вже. Я не залякую, але прошу бути готовими,
– підкреслив він.
Федоренко додав, що українцям варто придбати газові пальники, павербанки та теплі речі.
Як Росія намагається залишити українців без світла: коротко
- В ніч на 10 жовтня окупанти атакували енергетичні об'єкти в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Через це в областях є проблеми з електропостачанням, запроваджено аварійні відключення.
- День перед цим країна-агресорка завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Там повідомили, що ремонт потребуватиме часу.
- 8 жовтня через ворожі удари без світла залишився Ніжин, що на Чернігівщині, а також частина Сумського району в області.