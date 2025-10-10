Про це в ефірі 24 Каналу наголосив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що українцям потрібно бути готовими. Деяким областям взимку може бути дуже складно.

Чому і як потрібно готуватись до непростої зими?

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що окупанти атакують не лише ті об'єкти, які продукують електроенергію.

Вони вже б'ють по розподільчих станціях. Якщо їх виб'ють, ми не зможемо оперативно і швидко відновлювати електропостачання. Противник це розуміє,

– наголосив він.

За словами Федоренка, головна мета ворога – занурити Україну в пітьму. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" припустив, що повністю знеструмити нашу країну ворогу не вийде, у нього не має достатньо сил та засобів для цього.

Однак ця зима для окремих районів та областей може бути дуже холодно та темною. Тому потрібно готуватись вже. Я не залякую, але прошу бути готовими,

– підкреслив він.

Федоренко додав, що українцям варто придбати газові пальники, павербанки та теплі речі.

Як Росія намагається залишити українців без світла: коротко