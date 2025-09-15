Одним из вероятных направлений, где возможно военное противостояние России и НАТО, является Балтийское море. Об этом свидетельствуют определенные инциденты, которые случаются на границе России со странами-членами Североатлантического альянса.

Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказал в эфире 24 Канала, что гибридные события уже происходят. Он предположил, как могут разворачиваться события в этом регионе.

К теме Эстония укрепляет границу с Россией: на мосту в Нарве устанавливают ворота и баррикады

Возможны ли провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2025"?

Антонюк отметил, что уже происходит перерезание кабелей, провокации в Балтийском море, провокации в киберпространстве. Этот процесс поэтапно набирает обороты.

Кроме этого, гибридными угрозами политический консультант считает вмешательство в выборы или усиление давления в политических циклах не только в странах Балтии, но и, в частности, в Молдове и Венгрии.

Поэтому исключать возможность мощной провокации в этом сезоне нельзя. Хотя сейчас это и выглядит маловероятным,

– подчеркнул Александр Антонюк.

В рамках российско-белорусских военных учений, которые продолжаются в Беларуси, возможны, по его мнению, имитирование или создание дополнительного кризиса. Будут отрабатывать различные методы.

Обратите внимание! Российско-белорусские военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября будут проходить. Маневры будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Нынешние учения не такие масштабные, как в 2021 году, когда мобилизованные, принимавшие в них участие, за несколько месяцев были привлечены к полномасштабному вторжению России в Украину.

Однако на полноценную полномасштабную агрессию или провокацию Россия, по словам военнослужащего, по состоянию на сегодня не имеет ресурсов, ведь имеет большие проблемы с бюджетом.

Обострение ситуации между Россией и странами Балтии: что происходит?