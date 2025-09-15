Гибридные действия уже идут: имеет ли Россия ресурсы для нового военного конфликта с Западом
- Политический консультант Александр Антонюк считает, что гибридные угрозы со стороны России против стран НАТО, такие как вмешательство в выборы и провокации в Балтийском море, уже происходят.
- Российско-белорусские военные учения "Запад-2025" могут включать имитацию кризисов со стороны России.
Одним из вероятных направлений, где возможно военное противостояние России и НАТО, является Балтийское море. Об этом свидетельствуют определенные инциденты, которые случаются на границе России со странами-членами Североатлантического альянса.
Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказал в эфире 24 Канала, что гибридные события уже происходят. Он предположил, как могут разворачиваться события в этом регионе.
Возможны ли провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2025"?
Антонюк отметил, что уже происходит перерезание кабелей, провокации в Балтийском море, провокации в киберпространстве. Этот процесс поэтапно набирает обороты.
Кроме этого, гибридными угрозами политический консультант считает вмешательство в выборы или усиление давления в политических циклах не только в странах Балтии, но и, в частности, в Молдове и Венгрии.
Поэтому исключать возможность мощной провокации в этом сезоне нельзя. Хотя сейчас это и выглядит маловероятным,
– подчеркнул Александр Антонюк.
В рамках российско-белорусских военных учений, которые продолжаются в Беларуси, возможны, по его мнению, имитирование или создание дополнительного кризиса. Будут отрабатывать различные методы.
Обратите внимание! Российско-белорусские военные учения "Запад-2025" с 12 по 16 сентября будут проходить. Маневры будут проходить на полигонах Беларуси, России и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Нынешние учения не такие масштабные, как в 2021 году, когда мобилизованные, принимавшие в них участие, за несколько месяцев были привлечены к полномасштабному вторжению России в Украину.
Однако на полноценную полномасштабную агрессию или провокацию Россия, по словам военнослужащего, по состоянию на сегодня не имеет ресурсов, ведь имеет большие проблемы с бюджетом.
Обострение ситуации между Россией и странами Балтии: что происходит?
- Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в апреле 2025 года заявил, что якобы готовятся диверсии в Балтийском море. Он отметил, что Польша и страны Балтии "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием".
- Также Нарышкин заявил, что якобы Польша планирует разместить вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью около двух миллионов противотанковых мин. В Варшаве эти обвинения назвали очередным распространением российской пропаганды.
- Ранее, в ноябре 2024 года, в Балтийском море был зафиксирован разрыв литовского подводного интернет-кабеля, который соединял Литву и Швецию. Ранее с кабелем возникали проблемы, однако это был первый полный обрыв. За несколько дней также разорвался аналогичный кабель, соединявший Финляндию и Германию. Западные СМИ предположили, что к этим инцидентам может быть причастна Россия.