Одним з імовірних напрямків, де можливе військове протистояння Росії та НАТО, – Балтійське море. Про це свідчать певні інциденти, які трапляються на кордоні Росії з країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповів в ефірі 24 Каналу, що гібридні події вже відбуваються. Він припустив, як можуть розгортатися події у цьому регіоні.

Чи можливі провокації під час російсько-білоруських навчань "Захід-2025"?

Антонюк зазначив, що вже відбувається перерізання кабелів, провокації в Балтійському морі, провокації в кіберпросторі. Цей процес поетапно набирає обертів.

Окрім цього, гібридними загрозами політичний консультант вважає втручання у вибори або посилення тиску в політичних циклах не тільки в країнах Балтії, але й, зокрема, у Молдові та Угорщині.

Тому відкидати можливість потужної провокації у цьому сезоні не можна. Хоча наразі це і виглядає малоймовірним,

– підкреслив Олександр Антонюк.

В межах російсько-білоруських військових навчань, які тривають у Білорусі, можливі, на його думку, імітування або створення додаткової кризи. Будуть відпрацьовувати різні методи.

Зверніть увагу! Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025" проходитимуть з 12 по 16 вересня. Маневри відбуватимуться на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського та Баренцевого морів. Цьогорічні навчання не такі масштабні, як у 2021 році, коли мобілізовані, що брали у них участь, за кілька місяців були залучення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію Росія, за словами військовослужбовця, станом на сьогодні не має ресурсів, адже має великі проблеми з бюджетом.

Загострення ситуації між Росією та країнами Балтії: що відбувається?