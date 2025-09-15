Гібридні дії вже тривають: чи має Росія ресурси для нового військового конфлікту із Заходом
- Політичний консультант Олександр Антонюк вважає, що гібридні загрози з боку Росії проти країн НАТО, такі як втручання у вибори та провокації у Балтійському морі, вже відбуваються.
- Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025" можуть включати імітацію криз з боку Росії.
Одним з імовірних напрямків, де можливе військове протистояння Росії та НАТО, – Балтійське море. Про це свідчать певні інциденти, які трапляються на кордоні Росії з країнами-членами Північноатлантичного альянсу.
Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповів в ефірі 24 Каналу, що гібридні події вже відбуваються. Він припустив, як можуть розгортатися події у цьому регіоні.
До теми Естонія зміцнює кордон з Росією: на мосту в Нарві встановлюють ворота та барикади
Чи можливі провокації під час російсько-білоруських навчань "Захід-2025"?
Антонюк зазначив, що вже відбувається перерізання кабелів, провокації в Балтійському морі, провокації в кіберпросторі. Цей процес поетапно набирає обертів.
Окрім цього, гібридними загрозами політичний консультант вважає втручання у вибори або посилення тиску в політичних циклах не тільки в країнах Балтії, але й, зокрема, у Молдові та Угорщині.
Тому відкидати можливість потужної провокації у цьому сезоні не можна. Хоча наразі це і виглядає малоймовірним,
– підкреслив Олександр Антонюк.
В межах російсько-білоруських військових навчань, які тривають у Білорусі, можливі, на його думку, імітування або створення додаткової кризи. Будуть відпрацьовувати різні методи.
Зверніть увагу! Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025" проходитимуть з 12 по 16 вересня. Маневри відбуватимуться на полігонах Білорусі, Росії та в акваторіях Балтійського та Баренцевого морів. Цьогорічні навчання не такі масштабні, як у 2021 році, коли мобілізовані, що брали у них участь, за кілька місяців були залучення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Проте на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію Росія, за словами військовослужбовця, станом на сьогодні не має ресурсів, адже має великі проблеми з бюджетом.
Загострення ситуації між Росією та країнами Балтії: що відбувається?
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін у квітні 2025 року заявив, що нібито готуються диверсії у Балтійському морі. Він наголосив, що Польща і країни Балтії "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю".
- Також Наришкін заявив, що нібито Польща планує розмістити вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю близько двох мільйонів протитанкових мін. У Варшаві ці звинувачення назвали черговим поширенням російської пропаганди.
- У листопаді 2024 року, у Балтійському морі було зафіксовано розрив литовського підводного інтернет-кабелю, який з'єднував Литву та Швецію. Раніше з кабелем виникали проблеми, проте це був перший повний обрив. За кілька днів також розірвався аналогічний кабель, що з'єднував Фінляндію і Німеччину. Західні ЗМІ припустили, що до цих інцидентів може бути причетна Росія.