Таку заяву зробив керівник Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін у коментарі пропагандистам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У чому їх звинувачує Наришкін

"Вони мали б зрозуміти, але поки що не розуміють, що в разі агресії з боку НАТО проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждають, будуть носії таких ідей серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", – заявив Наришкін.

За його словами, Польща і балтійські країни "вирізняються високою агресивністю, принаймні на словах, весь час брязкають зброєю". Керівник російської СЗР звинувачує Варшаву у планах щодо розміщення вздовж кордонів з Білоруссю і Калінінградською областю близько 2 мільйонів протитанкових мін.

Окремо він висловив невдоволення бажанням Варшави отримати американську ядерну зброю.

Це сумно. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії та Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої та дуже небезпечної кризи на Європейському континенті,

– резюмував він.

Як відреагувала Варшава

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це чергове поширення російської пропаганди, повідомляє видання Onet.

Це говорить Росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років,

– заявив він.

Польський лідер зазначив, що НАТО є суто оборонним альянсом, і дає відповідь на російську агресію. Він наголосив, що НАТО ніколи ні на кого не нападав і не нападає, це альянс, який виключно підтримує безпеку.