Правительство Кубы поддерживает российскую агрессию и позволяет России массово вербовать для войны своих граждан. Страна-агрессор может предлагать им 2000 долларов, что очень много для кубинцев.

Однако самое важное, что эта информация подтверждений не имеет. Это в эфире 24 Канала подчеркнул политолог-международник Максим Яли, отметив, что стоит дождаться, когда ВСУ возьмут кубинцев в плен.

Смотрите также В Москве осторожно об этом заговорили: на какие радикальные шаги вынуждена идти Россия

Каково главное "но" относительно вербовки кубинцев Россией?

Политолог-международник объяснил, что информация о массовой вербовке кубинцев появляется в СМИ на уровне вбросов. Официальных подтверждений нет, они будут тогда, когда украинские военные возьмут граждан Кубы в плен на поле боя.

Даже после этого будет оставаться вопрос количества. Сейчас медиа распространяется цифра в 5000 солдат Кубы, которые воюют на стороне страны-агрессора.

Кого в России только нет – наемники из Африки, Индии и даже Китая. Это рынок рекрутинга наемников во времена глобализации информационных технологий. Однако я не согласен, что Куба является союзником России,

– подчеркнул он.

Яли добавил, что он не ожидает большого нашествия и пополнения армии врага кубинцами. Пока это остается на уровне слухов. Если же власти Кубы официально пойдет на такой шаг, это не будет в ее интересах, ведь страна получит негативную реакцию из Вашингтона.

Граждан каких стран еще вербует Россия?