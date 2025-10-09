Росія масово вербує кубинців: міжнародник назвав головне "але"
- Росія може пропонувати кубинцям 2000 доларів за вербування для війни, ймовірно, до 5000 осіб вже вдалось завербувати.
- Політолог-міжнародник Максим Ялі зазначив, що інформація про вербування кубинців є непідтвердженою, і варто чекати, коли ЗСУ візьмуть кубинців у полон для підтвердження.
Уряд Куби підтримує російську агресію та дозволяє Росії масово вербувати для війни своїх громадян. Країна-агресорка може пропонувати їм 2000 доларів, що дуже багато для кубинців.
Однак найважливіше, що ця інформація підтверджень не має. Це в етері 24 Каналу наголосив політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що варто дочекатись, коли ЗСУ візьмуть кубинців у полон.
Дивіться також У Москві обережно про це заговорили: на які радикальні кроки змушена йти Росія
Яким є головне "але" щодо вербування кубинців Росією?
Політолог-міжнародник пояснив, що інформація про масове вербування кубинців з'являється у ЗМІ на рівні вкидів. Офіційних підтверджень немає, вони будуть тоді, коли українські військові візьмуть громадян Куби в полон на полі бою.
Навіть після цього буде залишатись питання кількості. Зараз медіа шириться цифра у 5000 солдатів Куби, які воюють на боці країни-агресорки.
Кого в Росії лише немає – найманці з Африки, Індії та навіть Китаю. Це ринок рекрутингу найманців за часів глобалізації інформаційних технологій. Однак я не погоджуюсь, що Куба є союзником Росії,
– наголосив він.
Ялі додав, що він не очікує великої навали та поповнення армії ворога кубинцями. Поки це залишається на рівні чуток. Якщо ж влада Куби офіційно піде на такий крок, це не буде в її інтересах, адже країна отримає негативну реакцію з Вашингтона.
Громадян яких країн ще вербує Росія?
Країна-агресорка вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Їм обіцяють винагороду в розмірі 1,5 – 2,5 тисячі доларів на місяць та громадянство Росії.
Кремль шукає добровольців і в Ірані. Росіяни пропонують їм роботу з охорони об'єктів, натомість іранці потрапляють до військових центрів.
Окупанти заманюють обманом на війну африканців, яким обіцяють великі гроші. Наприклад, один камерунець побачив оголошення про роботу на російській фабриці шампунів, а в результаті опинився на фронті.