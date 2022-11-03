Очень большое унижение для россиян: почему Путин вернулся к зерновому соглашению

Россия вернулась к зерновому соглашению после того, как 29 октября заявила о своем выходе из этих договоренностей. И хотя Путин ведет себя так, будто оказал всем услугу, на самом деле страна-агрессор в этой ситуации осталась униженной.

Как работает зерновое соглашение

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Прежде всего он подчеркнул, что зерновое соглашение – не было и не является договоренностью между Украиной и Россией. Это просто инициатива по безопасному перемещению зерна и удобрений из Украины.

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С началом полномасштабной войны украинское зерно, предназначавшееся на экспорт, не могли вывезти. Оно просто оставалось лежать в портах и на складах, в то время как страны Африки оказались перед угрозой голода и начали бунтовать. Тогда же Европа поняла, что если не обеспечить их зерном, то все они ринутся спасаться в Европу, что, конечно, будет бешеной нагрузкой на экономику.

С другой стороны, была Россия, понимавшая, что Африка, которой из-за нее грозит голод – это, возможно, единственный оплот, так или иначе поддерживающий Россию в войне в Украине или вообще на международной арене. Ведь все остальные страны либо полностью нейтральны, либо не поддерживают Россию. Так что здесь страна-агрессор встала на перепутье – либо позволить Украине вывозить зерно, хоть этого и очень не хочется, либо не позволить и потерять союзников.

Они согласились на "соглашение", которое и было подписано в июле. Но нужно четко понимать – Украина подписала соглашение с Турцией, которое заверил генеральный секретарь ООН Гутерриш. И такое же соглашение – с Турцией и ООН подписала и Россия. Никаких договоренностей между Россией и Украиной не было.

Летом нагруженные зерном корабли начали выходить из украинских портов через оговоренный коридор и доходили в Турцию. Там их проверяла созданная координационная группа из представителей Турции, Украины и России на то, чтобы, например, не вывозили металл из Украины, а идущие в Украину суда не завозили оружие, амуницию и т.д. Как ни странно, россияне все время тормозили проведение этих осмотров и придумывали разные причины, почему они не могли сделать это быстро и в нужный момент.

Что произошло после выхода России из соглашения

После атаки по Черноморскому флоту, хотя до сих пор официально неизвестно, что именно там произошло, россияне, по словам Ступака, обиделись, и Шойгу заявил, что они выходят из зернового соглашения. Хотя и позже в российском МИДе заявили, что они не выходят, а приостанавливают свое участие.

А ведь формально сторонами в документе являются Украина и Турция, а выход России никоим образом не влияет на юридическую составляющую выполнения договоренностей. Более того, после того, как россияне перестали осматривать корабли, следовавшие в Украину и из Украины, процедура ускорилась по меньшей мере в 2 раза, хотя там собрались около 200 кораблей.

То есть когда они вышли и прекратили саботировать эти инспекционные осмотры, соглашение только приобрело позитив для нас. Все происходит быстро, Украина в этом заинтересована, ведь речь идет о деньгах и наших отношениях с Европой, ведь сейчас падает градус возможного голода в странах Африки и европейцы выдыхают.

Эпическое возвращение России

Прошло всего несколько дней, и Россия решила вернуться. Путин заявил, что они позволили украинским кораблям проходить, согласились на условия. Поэтому это уже очень большое унижение для россиян.

Однако и это еще не всё. Как отметил Ступак, сейчас россияне кичатся, что якобы получили письменные гарантии от Украины, что она не будет атаковать Черноморский флот России.

"То есть ЧФ, которым Россия пугала всех своих соседей, которым она кичилась, и Украина, у которой нет своего флота, у которой забрали что-то в Крыму, забрали что-то в Азовском море. И тут россияне просят: “Только не топите, пожалуйста. Давайте вы дадите гарантии, что не потопите наш флот”, – подчеркнул он.

И это, пожалуй, еще более унизительно, чем просто возвращение к соглашению из-за желания контролировать хоть что-нибудь и по возможности вставлять палки в колеса.

К тому же бывший сотрудник СБУ отметил, что даже если предположить, что у Украины и есть какие-то договоренности с турками о том, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для атак по российскому флоту, то она всегда сможет найти лазейку, как можно нанести удар вне этих коридоров.

То есть "зрады" здесь нет, но действительно есть унижение России,

– подытожил Ступак.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

Как Россия вернулась к зерновому соглашению