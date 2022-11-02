Так, российскому президенту привели веские аргументы по поводу последствий для него, если он попытается силовыми способами сорвать поставки украинского зерна потребителям, которые в нем очень нуждаются. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.
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Путин придумал гарантии от Украины, чтобы оправдать возвращение
По его словам, Путин взвесил свои возможности и понял, что соглашение будет существовать и без него. А чтобы как-то оправдать свое возвращение, придумал историю о том, что Украина вроде бы что-то ему гарантировала.
Мы с Россией вообще это соглашение не заключали. То есть это соглашение заключено довольно сложным способом и его сторонами не являются Россия и Украина напрямую,
– подчеркнул Гладких.
Он добавил, что не последнюю роль в этом соглашении сыграли Турция и ООН. Да, президент Владимир Зеленский обращался к ним, когда Россия объявила о своем выходе из соглашения. И реакция была своевременной, а главное результативной.
Кроме того, политолог подчеркнул, что не стоит верить заявлениям, что Украина, дала какие-то гарантии России и искать измену.
Гладких прокомментировал возвращение России в зерновое соглашение: смотрите видео
Россия вернулась в зерновое соглашение: что известно
- 29 октября Россия заявила, что прекращает участие в соглашении по экспорту зерна. А причиной в Кремле назвали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Однако уже 2 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия соглашается снова присоединиться к соглашению. По его словам, Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о зерновом коридоре "продолжится так же, как и раньше".
- Впоследствии решение вернуться подтвердил кремлевский диктатор Владимир Путин. Он придумал басню о гарантиях от украинской стороны и добавил, что Россия, мол, оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если эти "гарантии" будут нарушены.
- Политолог Николай Давидюк считает, что возвращение страны-агрессора свидетельствует о том, что Украина полностью обыграла Россию по ситуации с "зерновым" соглашением. По его мнению, это "очень крутой кейс", продемонстрировавший геополитическую и переговорную силу Украины.