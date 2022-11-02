Так, російському президенту навели вагомі аргументи щодо наслідків для нього, якщо він спробує силовими способами зірвати постачання українського зерна споживачам, які його дуже потребують. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких.
До теми Росія вийшла із зернової угоди, але повернулася: навіщо це Кремлю та як відреагував світ
Путін вигадав гарантії від України, щоб виправдати повернення
За його словами, Путін зважив свої можливості та зрозумів, що угода буде існувати й без нього. А щоб якось виправдати своє повернення, вигадав історію про те, що Україна нібито щось йому гарантувала.
Ми з Росією загалом цю угоду не укладали. Тобто ця угода укладена в доволі складний спосіб та її сторонами не є Росії й Україна безпосередньо,
– підкреслив Гладких.
Він додав, що не останню роль в цій угоді зіграли Туреччина та ООН. Так, президент Володимир Зеленський звертався до них, коли Росія оголосила про свій вихід з угоди. І реакція була своєчасною, а головне результативною.
Крім того, політолог наголосив, що не варто вірити заявам буцімто Україна, дала якісь гарантії Росії та шукати зраду.
Гладких прокоментував повернення Росії у зернову угоду: дивіться відео
Росія повернулася у зернову угоду: що відомо
- 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь в угоді на експорт зерна. А причиною в Кремлі назвали вибухи у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Однак вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія погоджується знову приєднатися до угоди. За його словами, Сєргєй Шойгу зателефонував своєму турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про зерновий коридор "продовжуватиметься так само як і раніше".
- Згодом рішення повернутися підтвердив кремлівський диктатор Владімір Путін. Він вигадав байку про гарантії від української сторони та додав, що Росія, мовляв, залишає за собою право вийти із зернової угоди, якщо ці "гарантії" будуть порушені.
- Політолог Микола Давидюк вважає, що повернення країни-агресорки свідчить про те, що Україна цілком обіграла Росію щодо ситуації з "зерновою" угодою. На його думку, це "дуже крутий кейс", який продемонстрував геополітичну і переговорну силу України.