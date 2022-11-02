Все свідчить про те, що Україна цілком обіграла Росію щодо ситуації з "зерновою" угодою. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Зверніть увагу Росія вийшла із зернової угоди, але повернулася: навіщо це Кремлю та як відреагував світ

Скандал через "бавовну"

Експерт зазначив, що Україна повністю переграла Росію у ситуації з її "виходом" з "зернової" угоди.

Насправді Україна обіграла Росію і показала, що вони "недієздатні немощі", яких ми можемо дуже легко "карати" і передбачати їхні "комбінації". Ми зможемо займатися "зерновою" угодою і без Росії, яка продовжує бути терористом. Україна показала, що вона надійний постачальник, зокрема в кооперації з Туреччиною,

– пояснив оглядач.

На його думку, це "дуже крутий "кейс", який продемонстрував геополітичну і переговорну силу України. Водночас він вказав, що причина тимчасового виходу із "зернової" угоди Росії була надуманою, позаяк жодних доказів того, що Україна "бомбила Севастополь" немає.

"Бавовна" трапляється всюди, де палять і кидають "недопалки", тому Україна тут ні до чого. Вони намагалися світ в цьому переконати, але Україна свою правду донесла швидше. Також Росія хотіла шантажувати виходом з угоди, але Україна продемонструвала, що вона далі працюватиме і далі постачатиме зерно", – додав аналітик.

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За його словами, після цього росіяни зрозуміли, що "всі без них справляються" і зараз вони хочуть повернутися в цю угоду, щоб бути до цього дотичними.

"Це якраз була та комбінація, в якій Україна продемонструвала, що всі легко обходяться без Росії", – підкреслив політолог.

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Чи бомбитиме Росія судна у "коридорі"

Давидюк зауважив, що якщо Кремль наважиться бомбити судна з зерном, це буде проблема ООН і Туреччини, які взяли на себе контроль і гарантії із виконання угоди.

Якщо це будуть турецькі судна, то будуть питання щодо НАТО, тому що росіяни бомбитимуть судна НАТО – хай тоді з цим намагаються зводити порядки. А Україна демонструє те, що пропонує своє зерно, дає свої порти й кораблі, тому в цьому не видно, що ми щось програємо і демонструємо себе невідповідально,

– вважає експерт.

На його думку, Росія є типовою терористичною державою, яка на всьому намагається нажитися і шантажувати.

"Це був чудовий "кейс" демонстрації рольової поведінки Росії. Вони, коли програють – відступають, а потім назад напрошуються. Треба цю психологію зрозуміти та користуватися. Найголовніше – росіянам подобається, коли у Криму з'являється "бавовна": це треба практикувати й нічого вони не зроблять. Вони просто з цим миряться, сприймають свою слабкість і тихо плачуть десь в Кремлі", – розповів оглядач.

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За його словами, росіяни зрозуміли, що "караван пішов" без них і тому зараз намагаються "заскочити у потяг, який уже поїхав".

"Вони зрозуміли, що Україна їх обіграла і пішла вперед, тому хочуть вставити палки в колеса і бути дотичними до угоди. Вони зрозуміли непотрібність Росії світу, що великі глобальні проблеми, які створює Кремль, всі можуть вирішувати без них. І це прекрасно, бо це сильна позиція України. Українці молодці, а росіяни терористи – весь світ це зрозумів", – резюмував Давидюк.

Що відомо про угоду на експорт зерна

Через російське вторгнення та замінування Чорного моря, Україна не могла здійснювати експорт зерна. Позаяк наша держава є одним із головних постачальників зерна у світі, виникла загроза продовольчої кризи.



Через це ООН і Туреччина ініціювали підписання угоди з Україною та Росією про експорт зерна та створення спільної моніторингової комісії. Угоду підписали у Стамбулі 22 липня, але представники України та Росії між собою жодних документів не підписували.



Росія вже погрожувала розірвати угоду, яка мала завершитися у листопаді. Причиною стало розслідування ООН питання щодо постачання Москві іранських дронів-камікадзе. У відповідь на це Кремль вирішив шантажувати світ зерном.

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