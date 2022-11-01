Попри заяви Росії про причетність України та країн НАТО до атаки, участь альянсу у війні можлива лише в одному випадку. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.
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Причетність НАТО
Експерт запевнив, що "бавовна" у Севастополі взагалі не має жодного стосунку до НАТО.
Якщо подивитися на відео – кораблі металися бухтою і не знали, куди подітися. Вийти в море вони боялися, щоб не "нарватися" на свої міни. Це іміджевий розгром російських військ, і це НАТО ще на війну не приїхало,
– іронічно підмітив Жданов.
Він переконаний, що НАТО приїде тоді, коли в Кремлі Путін почне розмови про те, що не "настав час замислитися над застосуванням зброї масового ураження".
"Як тільки ця фраза пролунає від Путіна, тоді з'явиться НАТО. А поки що це "добрі люди" – офіційно Україна не причетна до цього розгрому", – вказав фахівець.
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"Теракт" – не теракт
Жданов зауважив, що Росія звинувачує Україну в ударах у Севастополі й що це робилося "під керівництвом британських спецслужб".
Цей удар вони прирівняли до терористичного акту. Міжнародні організації їх підправили, оскільки кораблі супротивника під час воєнних дій є легітимною ціллю та їхнє знищення не є терористичним актом,
– пояснив оглядач.
За його словами, а ось те, що робить Росія ударами по критичній інфраструктурі для цивільного населення – це і є терористичним актом і воєнним злочином.
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"Російський флот не захищений, як російська армія, яка є міфом, а не "другою армією світу". Тому що там, де стався бій у бухті, вона ж була укріплена "за останнім словом техніки" Росії. "Миша", як вони говорили, не могла проскочити через ті мінні загородження, які вони там встановили та через бойову охорону на вході в бухту", – додав аналітик.
Він підкреслив, що до бухти був один вхід, але сам бій стався усередині неї.
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