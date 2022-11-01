Визнання главою Кремля Владіміром Путіним ракетних ударів по невійськових об'єктах в Україні є свідченням того, що Росія вже готова програти у війні. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Риторика Путіна

Радник голови Офісу Президента зазначив, що "достатньо дивно слухати те, що говорить Путін" щодо атак на українську інфраструктуру у "відповідь" на атаки у Севастополі, позаяк глава Кремля "точно нічого не знає", що відбувається навколо України.

Якби він щось знав, то 24 лютого не зайшов би на територію України, а взагалі попросив би вибачення, віддав би нам нашу землю, яку він забрав ще у 2014 році й на цьому все закінчилося б. Росія тихенько продавала б і купувала яхти олігархам тощо,

– пояснив Подоляк.

За його словами, "всім вже зрозуміло", що Росія і Путін не існуватимуть в такому ж вигляді, як і раніше.

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Росія визнає свої злочини

Чиновник підкреслив, що Путін відкрито визнав, що Росія атакує українську інфраструктуру, що є злочином.

"Путін зробив конкретну справу – він сказав, що вони умисно, порушуючи міжнародне гуманітарне право, максимально масово атакують енергетичну інфраструктуру суверенної держави для того, щоб знищити якомога більше цивільних громадян. Ось це вчора прозвучало від Путіна", – зауважив Подоляк.

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На його думку, мотивації "у таких діях Кремля" немає взагалі.

У росіян дуже і дуже неефективний флот, як ми побачили: він сам потрошку десь собі зникає тощо. Тому вчора Путін просто підтвердив, що Росія готова у цій війні програти для того, щоб сісти на лавку підсудних і там вже ми мали б докази, що все, що вони роблять в геноцидному плані проти України, це є вже визнанням цього Путіним,

– резюмував радник керівника ОП.

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