Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про все, що відомо про свіжу "бавовну" в окупованому Криму.

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Багаторівнева атака

Ступак розповів, що деякі російські кораблі отримали "від'ємну плавучість", деякі були пошкоджені. Зараз не можна детально казати, чи це була самостійна атака ЗСУ, чи хтось допомагав. Однак була скоординована багаторівнева атака.

Ми розуміємо, що росіяни не засвоїли уроків з минулого. Вони не покращили свій захист. Тому було вражено декілька цілей, щоправда, нині ще достеменно невідомо, що з ними саме,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що факт залишається фактом – операція пройшла успішно. Це було помітно навіть з реакції росіян у соцмережах. Там панували різні настрої – від люті до повної розпачі.

Оборона кораблів

За словами Ступака, оборону кораблів після затоплення крейсера "Москва" росіяни дійсно посилили. Вони ховали флот у бухтах, захищались рельєфом, системами ППО, які мали збити всі цілі, що зайдуть з материка. Аж тут була атака з моря.

"Росіяни намагались влучити по цих безпілотниках з гелікоптерів. Вони обстрілювали їх з кулеметів з гелікоптерів. Були й потрапляння в безпілотник", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

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Планування операції

На його думку, слід віддати належне людям, які планували цю операцію. Вони змогли знайти слабкі місця в обороні росіян. Імовірно, була операція з дезінформації росіян, аби зосередити їхню увагу, можливо, на інших ділянках.

У будь-якому випадку, це дійсно була класна операція, по якій, без перебільшення, іноземні країни будуть навчати своїх військових курсантів, диверсантів, як треба проводити операції. Ця операція буде як взірець,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

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