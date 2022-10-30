Такое мнение 24 каналу высказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось обо всем, что известно о свежем "хлопке" в оккупированном Крыму.

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Многоуровневая атака

Ступак рассказал, что некоторые российские корабли получили "отрицательную плавучесть", некоторые были повреждены. Сейчас нельзя подробно говорить, была ли это самостоятельная атака ВСУ, или кто-то помогал. Однако была скоординированная многоуровневая атака.

Мы понимаем, что россияне не усвоили уроки из прошлого. Они не улучшили свою защиту. Поэтому были поражены несколько целей, правда, в настоящее время еще неизвестно, что с ними,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что факт остается фактом – операция прошла успешно. Это было заметно даже по реакции россиян в соцсетях. Там царили разные настроения – от ярости до полного отчаяния.

Оборона кораблей

По словам Ступака, оборону кораблей после затопления крейсера "Москва" россияне действительно усилили. Они прятали флот в бухтах, защищались рельефом, системами ПВО, которые должны были сбить все цели, которые зайдут с материка. Но тут была атака с моря.

"Россияне пытались попасть по этим беспилотникам с вертолетов. Они обстреливали их из пулеметов с вертолетов. Были и попадания в беспилотник", – отметил эксперт Украинского института будущего.

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Планирование операции

По его мнению, следует отдать должное людям, планировавшим эту операцию. Они смогли обнаружить слабые места в обороне россиян. Вероятно, была операция по дезинформации россиян, чтобы сосредоточить их внимание, возможно, на других участках.

В любом случае, это действительно была классная операция, по которой без преувеличения зарубежные страны будут обучать своих военных курсантов, диверсантов, как надо проводить операции. Эта операция будет как образец,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

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