Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, россияне начали распространять циничные заявления, что якобы корабли в этой бухте были привлечены к зерновому коридору. Это особенно возмутительно.
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Россияне понимают только силу
Как отмечает Ягун, оккупанты думали, что Украина "проглотит" постоянные запуски ракет, которые оккупанты выполняют с кораблей в Черном море.
Это столь циничное заявление. Они выходят в море под прикрытием зерновых караванов, обстреливают наши города и хотят, чтобы мы просто закрыли на это глаза, потому что там зерно идет? Такого не будет. Это – пощечина, которую они получили по заслуге,
– отметил Ягун.
Он напомнил, как на следующий день после подписания зернового соглашения оккупанты обстреляли ракетами портовое оборудование в Одессе. С россиянами нужно действовать жестко, ведь они понимают только язык силы.
Россиянам дали пощечину в Севастополе, – Ягун: смотрите видео
Взрывы в Севастополе: коротко
- Утром 29 октября в Севастополе раздался ряд взрывов вблизи местной бухты. Оккупанты сразу начали убеждать, что работает ПВО, и повода для паники нет.
- Впоследствии в ОК "Юг" пошутили, что вероятной причиной взрывов в Севастополе могли быть боевые комары, залетевшие на временно оккупированный полуостров. Там также предположили, что взрывы могли произойти из-за российских ПВО. Ведь их ракеты действительно иногда падают на разные населенные пункты в попытках уничтожить цель.
- Важно, что ВСУ не подтверждают и не опровергают причастность к атаке.
- Как удалось вычислить волонтерам группы GeoConfirmed, в результате взрыва пострадали по меньшей мере три судна Черноморского флота. Среди них – фрегат "Адмирал Макаров". Конкретно этот корабль стал флагманом флота после потопления крейсера "Москва".
- В России после взрывов в Севастополе заявили, что приостанавливают участие в зерновом соглашении. Они обвиняют в этом "хлопке" Украину и Великобританию.