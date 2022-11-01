Несмотря на заявления России о причастности Украины и стран НАТО к атаке, участие альянса в войне возможно только в одном случае. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Причастность НАТО

Эксперт заверил, что "хлопок" в Севастополе вообще не имеет никакого отношения к НАТО.

Если посмотреть на видео – корабли метались по бухте и не знали, куда деваться. Выйти в море они боялись, чтобы не "нарваться" на свои мины. Это имиджевый разгром российских войск, и это НАТО еще на войну не приехало.

– иронически заметил Жданов.

Он убежден, что НАТО приедет тогда, когда в Кремле Путин начнет разговоры о том, что не "пришло время задуматься над применением оружия массового поражения".

"Как только эта фраза прозвучит от Путина, тогда появится НАТО. А пока это "добрые люди" – официально Украина не имеет отношения к этому разгрому", – указал специалист.

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"Теракт" – не теракт

Жданов заметил, что Россия обвиняет Украину в ударах в Севастополе и что это делалось "под руководством британских спецслужб".

Этот удар они приравняли к террористическому акту. Международные организации их подправили, поскольку корабли противника во время военных действий являются легитимной целью и их уничтожение не является террористическим актом,

– объяснил обозреватель.

По его словам, а вот то, что делает Россия ударами по критической инфраструктуре для гражданского населения – это и есть террористический акт и военное преступление.

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"Русский флот не защищен, как русская армия, которая является мифом, а не "второй армией мира". Потому что там, где произошло сражение в бухте, она же была укреплена "по последнему слову техники" России. "Мышь", как они говорили, не могла проскочить через те минные заграждения, которые они там установили, и через боевую охрану на входе в бухту", – добавил аналитик.

Он подчеркнул, что в бухту был один вход, но сам бой произошел внутри нее.

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